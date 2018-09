Tramvia e Bus a Firenze: grande richiesta della Carta Unica Toscana

Alcune indicazioni per chi intende richiedere la card regionale per il trasporto locale

Nelle ultime settimane e con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, l'azienda di trasporti fiorentina ha ricevuto uno straordinario numero di richieste al portale www.fsbusitaliashop.it per la Carta Unica Toscana.

Fino al 30 Settembre 2018, gli abbonati Ataf&Li-nea in attesa di ricevere la propria Carta, richiesta tramite web shop, potranno accedere e viaggiare sui bus Ataf&Li-nea e sulla Tramvia semplicemente con la stampa della mail di conferma dell’ordine trasmessa dall’Azienda.



Il passeggero dovrà avere quindi con sé copia della mail (che riporta i dati del richiedente, il numero d’ordine e nome e cognome del titolare della Carta) da esibire in caso di controllo.



"Stiamo lavorando con tutte le risorse disponibili per velocizzare le attività di consegna delle carte e siamo certi di ridurre sensibilmente i tempi di attesa già dai prossimi giorni" spiegano da Ataf.

▶️ ataf.net

▶️ https://www.fsbusitaliashop.it/