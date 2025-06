Lega: nato a Firenze il Team Vannacci 'Oriana Fallaci'

Da pochi giorni è nato a Firenze il Team Vannacci “Oriana Fallaci”. Responsabile di questo Team è il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, l’Avvocato Guglielmo Mossuto."Dopo la meravigliosa serata di Firenze (30 maggio) - spiega Mossuto - alla presenza di oltre 750 persone e alla partecipazione anche del nostro Leader e Ministro Matteo Salvini, il legame fra i due è sempre più solido in attesa delle prossime battaglie elettorali per la Toscana”.“Queste strutture territoriali, denominati “Team”, hanno l’obiettivo di consolidare e promuovere il Movimento politico “Il Mondo al Contrario”, ispirato dal libro del Generale ormai diventato un best seller.I valori fondanti del movimento sono 8: Patria, Sicurezza, Sovranità, Identità, Difesa dei confini, Famiglia, Tradizioni, Lavoro.Patria: difendere l’Italia, il suo territorio, la sua storia e la sua unità.Sicurezza: garantire ordine giustizia e protezione per tutti i cittadini.Sovranità: riportare al centro l’indipendenza politica economica e culturale della Nazione.

Identità: tutelare e promuovere le radici culturali religiose e linguistiche italiane.Difesa dei Confini: contrastare l’immigrazione illegale e le politiche globaliste che cancellano le frontiere.Famiglia: sostenere la famiglia naturale come nucleo fondamentale della società.Tradizioni: valorizzare il patrimonio culturale artistico, enogastronomico e spirituale italiano.Lavoro: difendere il diritto al lavoro dignitoso premiando il merito e sostenendo le imprese italiane oggi più che mai”.“Le iscrizioni al Team “Oriana Fallaci” di Firenze sono aperte a tutte le persone che si ritrovano in questi ideali riportando così l’Italia al centro della propria storia e della propria Sovranità.

Un ringraziamento particolare va al lavoro instancabile e prezioso del Coordinatore di tutti i Team in Italia, il Dottor Cristiano Romani ed a Sonia Nannarelli”.