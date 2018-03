Tramvia di Firenze: prove in corso verso la prima corsa

Dario Nardella sale sul Sirio durante le prove

Linea 2 e Linea 3 in fase di completamento tecnico, tra Novoli e Santa Maria Novella e Careggi e Santa Maria Novella gli operai sono all'opera per terminare la sede tramviaria e l'urbanizzazione contestuale.

Tra i passaggi fondamentali il sottoattraversamento dall'Aeroporto con la fermata ipogea, il viadotto di San Donato, la Galleria Mazzoni, le intersezioni con i viali e l'ampliamento del giardino alla Fortezza che nel disegno sarà una nuova area verde.

Intanto per accorciare i tempi, sono già in corso le prove su strada con l'obiettivo di ottenere in tempi rapidi il nulla osta all'inaugurazione ed all'inizio del servizio.



Il primo cittadino a bordo della Tramvia alla fermata di piazza Dalmazia spiega le fasi finali del cronoprogramma: "Sul secondo tratto della Linea 3 si concentrano in questi giorni le prove, con salite e discese tra piazza Dalmazia e piazza Leopoldo. Avremo un po' di disagi legati a queste prove, anche se i vigili urbani saranno all'opera".



I tempi. "Le ditte intanto confermano il rispetto dei tempi che entro il 30 giugno ci consentiranno di salire sul tram in direzione di Santa Maria Novella" così dichiara Dario Nardella ai microfoni di FlorenceTV.