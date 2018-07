Tramvia: da lunedì chiusa via Valfonda per lavori di rifacimento di carreggiata e marciapiedi

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

La prossima settimana è in programma il rifacimento di carreggiata e marciapiedi di via Valfonda. La strada sarà chiusa da lunedì 30 luglio fino al 10 agosto con deviazione dei mezzi pubblici sull'itinerario piazza della Stazione-via della Scala. I mezzi privati possono utilizzare anche via Cennini-via Faenza-via Dionisi. Da mercoledì è stato infatti ripristinato il senso di marcia verso i viali accessibile sia da via Nazionale-via Fiume che da piazza Stazione (corsia lato edifici)-piazza Adua dove sarà istituito il doppio senso di marcia.

I lavori relativi alla sicurezza stradale in via Pistoiese e la riqualificazione dei marciapiedi in via Gioberti. Ma anche la posa di infrastrutture della telefonia in via Reginaldo Giuliani e via Santo Stefano in Pane, i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica in via Pisana e agli impianti dell'illuminazione pubblica in via Campo di Arrigo. Ma anche il ripristino della carreggiata in via San Felice a Ema. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.