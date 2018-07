Tramvia Careggi - Santa Maria Novella - Scandicci: festa in piazza Dalmazia

La cittadinanza invitata al banchetto offerto dagli sponsor

Stasera piazza Dalmazia ospita la cena per festeggiare la nuova linea T1 della Tramvia. Dalle 20 in piazza Dalmazia dal Teatro di Rifredi in collaborazione col Comune e col Centro commerciale naturale. L'invito rilanciato alla cittadinanza anche dal presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli.



La cena sarà gratuita, come gratuito, fino al 29 luglio, è anche il nuovo tratto della tramvia. Prevista anche la musica con l’orchestra popolare della Nuova Pippolese. Alla serata sarà presente il sindaco Dario Nardella con tutta la giunta.

“Sarà un’occasione di festa per i cittadini e i commercianti, che in questi anni di lavori hanno sopportato cantieri e disagi – afferma il sindaco Nardella -, un modo per ringraziarli della pazienza e per inaugurare con loro il nuovo servizio della T1 Leonardo che in questi giorni ha iniziato come previsto a circolare”.

La serata è sponsorizzata da Le Trippaie di Piazza Dalmazia, Pin Up e Bar Gherardini, Mukki, Mercafir, Conad, Sammontana, Antico Vinaio, Guido Guidi, Publiacqua e Pizzaman.

Per consentire l’evento, organizzato dal Teatro di Rifredi in collaborazione con Comune e Centro Commerciale Naturale, sono stati predisposti provvedimenti di circolazione.



Divieti di sosta in piazza Dalmazia (direttrice via Mariti/via di Rifredi ambo i lati). Alle 19.30 sarà la volta dei divieti di transito in piazza Dalmazia (direttrici via Mariti/via di Rifredi, viale Morgagni/via Corridoni, via Reginaldo Giuliani/via Mariti e il tratto da via Cesalpino a via Reginaldo Giuliani con deroga per autorizzati).

Saranno chiuse anche via Reginaldo Giuliani (da via Nello Carrara a piazza Dalmazia), via dello Steccuto (da via Reginaldo Guiliani verso la stazione di Rifredi), via delle Panche (da via Santo Stefano in Pane verso via Reginaldo Giuliani). I veicoli che arrivano da via Mariti dovranno obbligatoriamente proseguire a diritto verso viale Morgangi; quelli su viale Morgagni provenienti da via Santo Stefano in Pane dovranno proseguire verso via Mariti. I provvedimenti andranno avanti fino alle 23.