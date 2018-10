Tramvia: Bancomat e Carte di Credito attivati alle biglietterie automatiche

Per l'acquisto del titolo di viaggio è possibile utilizzare la moneta elettronica

La moneta elettronica arriva anche per l'uso della Tramvia, i passeggeri potranno munirsi di tagliando senza dover usare le banconote.

Il gestore del trasporto su ferro avvisa che sulle nuove emettitrici è stato attivato il pagamento con bancomat e carta di credito.

"In questi giorni, in tutte le 26 fermate della linea T1 Leonardo, è stato attivato il POS dei distributori automatici e sarà possibile comprare il biglietto pagando con le carte. Una opportunità in più, veloce, sicura e comoda, per prendere il biglietto del tram" spiega l'azienda che continua a registrare grande frequenza nell'uso del mezzo elettrico e si appresta a partire per fine anno con il servizio tra Santa Maria Novella e l'Aeroporto di Peretola.