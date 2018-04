Tramvia: asfaltature lungo la Linea 3 da Careggi a Santa Maria Novella

Si inizia con i lavori notturni nel sottopasso di Statuto e alla rotatoria del Cto

Da lunedì 16 aprile prenderanno il via i lavori di asfaltatura della viabilità a lato della linea 3 della tramvia, da Careggi a Stazione. Gli interventi andranno avanti per circa oltre un mese e vedranno impegnate due squadre che lavoreranno in parallelo in orario diurno (7.30-20) e notturno o solo notturno (20.30-6) a seconda della strada interessata. I cantieri sono articolati in fasi con avvio e termine condizionati dalle condizioni meteorologiche e che per questo potranno subire modifiche. Per questo le date di avvio delle singole fasi e i relativi provvedimenti saranno comunicati non appena programmati in dettaglio.

Per quanto riguarda la prima settimana (dal 16 al 20 marzo) i lavori della prima squadra inizieranno dal sottopasso ferroviario di via dello Statuto. Prevista con chiusura in orario notturno da lunedì 16 a mercoledì 18 aprile. In alternativa chi arriva da viale Strozzi e diretto a Careggi dovrà utilizzare l’itinerario via XX Settembre-via del Romito-via Bonaini-via Milanesi etc oppure via XX Settembre-via Crispi-via Lanzi-via Labruschini-via Vittorio Emanuele II. A seguire sarà la volta di via Vittorio Emanuele II nel tratto via Tavanti-via Celso. I lavori saranno effettuati sempre in orario notturno con l’istituzione di un divieto di transito nella direttrice proveniente da via Alderotti verso via Vittorio Emanuele e di un restringimento di carreggiata all’incrocio con via Celso. I veicoli provenienti da via Alderotti e diretti verso via Vittorio Emanuele (direzione piazza Giorgini) utilizzeranno il percorso via Vittorio Emanuele (verso via Bini)-via Bini-via Corridoni-via Galluzzi-piazza Leopoldo-via Fabbroni-via Vannucci. La settimana successiva i lavori si concentreranno in via Vittorio Emanuele II (per fasi da via Alderotti fino a piazza Dalmazia) con chiusure a tratti. Date e provvedimenti saranno comunicati non appena confermati. La prima squadra poi interverrà in piazza Viesseux-piazza Leopoldo (direzione Careggi), viale Morgagni (direzione Careggi), l’asse via Guasti-via Gianni (sempre direzione Careggi), via Tavanti per poi ultimare i lavori nella zona della Stazione.

In parallelo sempre lunedì 16 aprile la seconda squadra inizierà a lavorare dalla zona di Careggi. Da lunedì a mercoledì gli operai si concentreranno nella zona della rotatoria del CTO (largo Palagi) con restringimenti in orario notturno; a seguire (giovedì e venerdì) sarà la volta dal tratto di viale Morgagni compreso tra via Santo Stefano in Pane e piazza Dalmazia. La corsia interessata è quella verso via Mariti e sarà chiusa in orario notturno (20.30-6). L’itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Alderotti e da viale Morgagni e diretti verso via Mariti sarà via Santo Stefano in Pane-via Reginaldo Giuliani. La settimana successiva (dal 23 al 27 aprile) i lavori andranno a interessare piazza Dalmazia dove, in orario diurno e notturno, sono previsti restringimenti di carreggiata. Anche in questo caso i dettagli saranno comunicati non appena possibile. Successivamente i lavori si sposteranno in via Pisacane, via Tavanti-via Guasti-via dello Statuto (direzione centro) e le piazze Leopoldo-Vieusseux-Muratori (direzione centro).