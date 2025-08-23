Tramvia: approvato il progetto definitivo della linea per Rovezzano

La giunta comunale ha dato il via libera, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio, alla delibera di approvazione del progetto definitivo della linea 3.2.2 Libertà-Rovezzano, che si ricollega in piazza della Libertà con la linea per Bagno a Ripoli in corso di realizzazione.

Dopo la chiusura della conferenza dei servizi sul progetto definitivo della linea 3.2.2 Libertà-Rovezzano che ha visto la partecipazione di vari enti (tra cui Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture, Soprintendenza, RFI e via dicendo), il progetto è stato revisionato sulla base di osservazioni e pareri fino ad arrivare all’approvazione in giunta. Il passo successivo è la richiesta di offerta al concessionario Tram di Firenze per l’affidamento della progettazione esecutiva, della realizzazione e della successiva gestione.

“La tramvia è stato uno dei punti forti del nostro programma elettorale, adesso si concretizza un ulteriore tassello cruciale della linea per Campo di Marte e Rovezzano e del complessivo sistema: stiamo parlando di un’infrastruttura strategica per unire la città, i vari quartieri e unire Firenze con i comuni della città metropolitana. – sottolinea la sindaca Sara Funaro – La tramvia è un mezzo di trasporto innovativo, sostenibile, al passo coi tempi, ce lo dimostrano i cittadini che la utilizzano e il sempre elevato livello di soddisfazione, per questo stiamo andando avanti con decisione sul completamento del sistema, è una delle azioni centrali di questo mandato.

La sfida ambientale è una delle priorità del giorno d’oggi. Una rete tranviaria efficace vuol dire meno auto in circolazione, meno inquinamento, benefici per l’ambiente e la vivibilità urbana.

La linea per Rovezzano, che prevede un investimento di 360 milioni di euro, rappresenta una risposta importante per un pezzo di città che l’attendeva da tempo. Sono previsti solo per questo tratto fino a 9 milioni di passeggeri all'anno, consentirà una riduzione significativa dei mezzi privati in circolazione e quindi delle emissioni di Co2 anche in questa parte di Firenze. C’è poi grande attenzione all’intermodalità grazie all'interscambio con la stazione di Campo di Marte e alla previsione del parcheggio scambiatore a Rovezzano, che servirà anche la fermata ferroviaria, per favorire sempre di più l’utilizzo del mezzo pubblico venendo incontro alle esigenze delle persone che si spostano”.

“Grande soddisfazione per questo passaggio, fondamentale per la realizzazione di questa importante linea – ha detto l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio - La tramvia è l’opera più importante per la transizione ecologica della nostra città e migliora la vita delle persone: l’anno scorso sono stati superati i 39 milioni di passeggeri e quest’anno, anche grazie all’entrata in servizio della VACS con cui il tram arriva in piazza San Marco, nel cuore del centro storico, si stima di raggiungere quota 45 milioni.

Con il completamento anche di questa linea che rappresenta la prosecuzione di quella Libertà-Bagno a Ripoli, un’altra parte della città avrà a disposizione un sistema trasporto moderno, efficiente e sostenibile. Senza dimenticare l’impatto sull’inquinamento, dal momento che quando la rete sarà completa si stimano 110 milioni di passeggeri all’anno e un taglio delle emissioni di Co2 di 32.700 tonnellate all’anno, e l’importanza sociale per l’intera città, con la riqualificazione e la connessione dei quartieri che saranno sempre più integrati”.

Secondo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Alessandro Draghi: "Il passaggio in viale dei Mille rimane una scelta profondamente sbagliata e mortale per la vivibilità e per il commercio della strada. Perché non utilizzare invece viale Paoli? Il blocco del transito che potrebbe verificarsi in concomitanza di partite di calcio a rischio è reale. Ma c'era proprio bisogno di transitare in Viale Malta, dove saranno necessarie quattro curve ad angolo retto, con il rumore che il transito del convoglio provocherà per lo stridere dei binari?"

Qualche informazione sulla linea Libertà-Rovezzano

La linea si sviluppa su 6,1 km con 15 fermate. Dal punto di vista progettuale rappresenta il secondo lotto della Libertà-Bagno a Ripoli ma di fatto è la continuazione della linea tranviaria da piazza della Libertà verso lo stadio e Rovezzano.

Da viale Don Minzoni i tram sotto-attraversano la linea ferroviaria all’altezza di piazza delle Cure da dove imboccheranno viale dei Mille per arrivare allo stadio. La linea continua sui viali Fanti/Malta/Fanti, via Mamiani, viale Duse, via del Gignoro fino ad arrivare in via della Chimera e al capolinea Rovezzano.

Qui sarà realizzato un nuovo parcheggio scambiatore con un ampliamento di quello esistente in corrispondenza della stazione ferroviaria (per circa 140 posti a cui si potranno aggiungere ulteriori 350 posti grazie al progetto di realizzazione dell'Hub intermodale di Rovezzano). Prevista anche un’area sosta più piccola (un’ottantina di posti auto e una quindicina per le moto) in adiacenza alla fermata “Rondinella” caratterizzato dall’inserimento di nuove alberature sia sui margini sia all’interno.

Come nella linea per Bagno a Ripoli Anche nella linea Libertà-Rovezzano è previsto un tratto senza pali e catenaria di quasi 1,2 km tra piazza delle Cure e largo Gennarelli, praticamente tra le fermate “Mille” e “Campo di Marte”.

Due le principali opere strutturali, il sotto-ttraversamento del cavalcavia delle Cure (per il quale in sede di conferenza dei servizi e sulla base del parere del Mit è stata scelta la soluzione con il doppio binario più efficiente e funzionale in termini di esercizio) e il sovrappasso del Mensola all’altezza di via della Chimera.

Costo complessivo dell’opera 360.013.553,42 di cui 354.743.764,83 ammessi a contribuzione pubblica (fondi statali ed europei).

Rimanendo sulla linea per Rovezzano, nella stessa seduta la giunta ha approvato anche l’anticipo dell’acquisto di 3 tram della prevista flotta di 14 mezzi. Si tratta di tram ibridi, ovvero con alimentazione sia da catenaria sia da batteria, come i 16 già ordinati per la linea Bagno a Ripoli-Libertà. Il costo, pari a 12.045.000 è coperto da fondi europei e fondi statali.