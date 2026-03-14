​Sanità in Toscana: tra innovazioni e sfida per la sicurezza

Ieri coincidevano la Giornata Mondiale del Rene e la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari. È una coincidenza densa di significato: da un lato celebriamo la "frontiera", quell'eccellenza tecnologica che strappa vite al destino; dall’altro osserviamo la "trincea", la vulnerabilità di chi cura in contesti sempre più tesi. In questo scenario, sorge spontaneo un interrogativo che interroga le istituzioni: come possiamo mantenere l'equilibrio tra il progresso scientifico più spinto e la necessaria tutela umana di chi, quella scienza, la mette quotidianamente al servizio del prossimo?

L'ospedale San Giovanni di Dio, per tutti "Torregalli", si è imposto come un faro internazionale nella medicina interventistica. Qui, l’uso dell’anidride carbonica (CO2) come mezzo di contrasto nell'angiografia non è solo una procedura clinica, ma una missione di civiltà sanitaria. Nel solo 2025, la struttura ha trattato circa 2.000 casi, permettendo a 38 pazienti con gravi ostruzioni delle arterie renali di evitare nefropatie debilitanti che i tradizionali mezzi di contrasto avrebbero rischiato di scatenare.

Ma l’eccellenza di Torregalli non si esaurisce nelle sale operatorie. Come sottolineato dal Presidente Giani, l'ospedale è diventato un vero e proprio "polo educativo globale", un centro di formazione che attrae specialisti da ogni angolo del mondo per apprendere tecniche nefrologiche d'avanguardia.

"Sono qui perché ci sono professionisti che esprimono un’eccellenza e sono capaci di offrire un servizio diffuso. Un motivo di orgoglio per tutti noi. La Regione sta portando avanti un grande investimento, con più di 40 milioni di euro, per offrire maggiori servizi e strutturare il nuovo pronto soccorso." ha dichiarato Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana

I numeri raccontano la storia di un’epidemia silenziosa che consuma, pezzo dopo pezzo, il benessere di migliaia di cittadini. La malattia renale cronica non è solo un dato clinico, ma un carico sociale ed emotivo che i dati dell'Ordine dei Medici e dell'Asl Toscana Centro restituiscono con fredda precisione:

Il peso regionale: In Toscana si contano tra i 300 e i 330 mila malati cronici.

In Toscana si contano tra i 300 e i 330 mila malati cronici. Il panorama nazionale: Il fenomeno coinvolge tra i 5 e i 6 milioni di italiani.

Il fenomeno coinvolge tra i 5 e i 6 milioni di italiani. Il bivio del trapianto: Se 1.200 toscani vivono grazie a un trapianto, ben 350 restano in lista d'attesa, sospesi in un limbo di speranza. A livello nazionale, i portatori di trapianto sono circa 25-27 mila, mentre 10 mila nuovi pazienti iniziano la dialisi ogni anno.

Per rispondere a questa sfida, la Toscana sta evolvendo verso un modello di cura che esce dalle mura ospedaliere. Accanto al percorso d’eccellenza per le biopsie renali dell’ospedale Santa Maria Annunziata, emerge la nuova frontiera della "dialisi a domicilio con l’infermiere", un passaggio cruciale per umanizzare la terapia e restituire qualità di vita ai pazienti più fragili, spesso affetti anche da diabete e scompenso cardiaco.

Esiste un legame invisibile ma robusto tra la cronicità delle malattie e la tensione che esplode nei dipartimenti d'emergenza. Le lunghe attese, alimentate da un sistema sotto pressione, diventano spesso il terreno fertile per l'aggressività. Per disinnescare questa carica emotiva, la Toscana ha introdotto una figura quasi "rivoluzionaria" per la sua neutralità: il Facilitatore relazionale.

Non si tratta di guardie giurate né di medici, ma di mediatori dotati di competenze psicologiche e tecniche di de-escalation. Il loro compito è presidiare lo spazio "terzo" tra l'operatore e il cittadino, agendo con terzietà rispetto ai percorsi di cura. La sperimentazione coinvolge 48 facilitatori distribuiti nei presidi a più alta affluenza. È un tentativo di riportare la parola e l'ascolto dove solitamente domina il rumore dell'urgenza.

I dati del 2025 dell'Osservatorio nazionale sono un grido d'allarme: 2.172 segnalazioni di violenza in Toscana. Il dato assume una connotazione di genere inequivocabile, con il 73% delle aggressioni rivolte a donne, riflettendo la composizione di una professione che è, al cuore, profondamente femminile.

Le contromisure messe in campo non sono solo tecnologiche, ma anche legali e politiche:

Barriere tecnologiche: Pulsanti antirapina, videosorveglianza collegata alle centrali operative e dispositivi indossabili con localizzazione GPS per il personale.

Pulsanti antirapina, videosorveglianza collegata alle centrali operative e dispositivi indossabili con localizzazione GPS per il personale. Diritto alla dignità: Le Aziende Sanitarie hanno formalizzato protocolli per la costituzione di parte civile, perseguendo non solo il danno fisico al dipendente, ma anche il "danno d'immagine" subito dall'istituzione stessa.

Le Aziende Sanitarie hanno formalizzato protocolli per la costituzione di parte civile, perseguendo non solo il danno fisico al dipendente, ma anche il "danno d'immagine" subito dall'istituzione stessa. Il fronte politico: Il dibattito istituzionale resta teso. I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia hanno presentato un'interrogazione per sollecitare lo sblocco immediato dell'indennità di Pronto Soccorso stanziata dal Governo, chiedendo inoltre che il collegamento delle telecamere con le Questure diventi un obbligo strutturale per ogni presidio.

Il cuore del problema, tuttavia, non risiede solo nei circuiti delle telecamere o nella precisione di un angiografo. Come sottolineato da Nicola Armentano della Consulta Metropolitana delle professioni sanitarie, la crisi è nel "momento dell'accoglienza". È lì, sulla porta d'ingresso delle nostre strutture, che il rapporto di fiducia tra medico e paziente si è incrinato e deve essere ricostruito.

L’eccellenza di Torregalli e l’introduzione dei facilitatori sono due facce della stessa medaglia: una sanità che vuole essere tecnologicamente insuperabile ma umanamente accogliente. Eppure, una domanda provocatoria resta sospesa: è possibile che la tecnologia più avanzata del mondo, capace di salvare un organo vitale con un soffio di anidride carbonica, non basti a salvarci, se prima non mettiamo in sicurezza l’umanità e la dignità di chi quella tecnologia la governa?