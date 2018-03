Il Tram non si ferma

Per Pasqua e Pasquetta la Tramvia non si ferma. Il servizio di trasporto urbano è infatti garantito anche nei giorni di domenica 1 e lunedì 2 aprile 2018.



"Non ci saranno interruzioni e, dalle 5.00 alle 00.30, sarà garantita una corsa ogni 11 minuti. Le frequenze varieranno a partire da venerdì 30 marzo" fanno sapere da Gest.



Il vettore invita a prendere visione dello schema degli orari su Gest Tramvia