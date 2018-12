Tramvia a Bagno a Ripoli: incontro con Casini, Nardella e Ceccarelli

Per fare il punto insieme alla popolazione su progetto, tracciato e tempistiche

Percorso, tempistiche e modalità. Sarà un confronto ad ampio raggio sul futuro della tramvia fino a Bagno a Ripoli quello in programma giovedì 13 dicembre alle 18.15 nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” in palazzo comunale (piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli). All'assemblea, aperta a tutta la cittadinanza, saranno presenti i sindaci di Bagno a Ripoli e Firenze Francesco Casini e Dario Nardella, l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Vincenzo Ceccarelli, gli assessori comunali al trasporto pubblico locale Paolo Frezzi e Stefano Giorgetti.

Per illustrare e condividere con la popolazione gli aspetti tecnici del tram fino a Bagno a Ripoli, le caratteristiche progettuali e i tempi di realizzazione saranno inoltre presenti i tecnici dei Comuni di Bagno a Ripoli e Firenze e i progettisti di Tram di Firenze spa. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. “Il nostro territorio – dice il sindaco Francesco Casini – ha bisogno di collegamenti sempre più veloci e diretti con il centro di Firenze, che si avvalgano di tecnologie e infrastrutture moderne ed ecologiche. Per questo per noi pensare al futuro del nostro tpl e al suo potenziamento significa lavorare per portare i binari del tram fino a Bagno a Ripoli in tempi brevi. L'assemblea di giovedì prossimo sarà un'occasione di confronto vero per decidere come disegnare questo futuro insieme ai cittadini”.