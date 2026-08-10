Traffico, un sabato da bollino nero sulle strade

Oggi sabato 8 agosto 2026 le strade italiane tornano a tingersi di nero. Viabilità Italia ha infatti classificato questa giornata come di massima criticità per l’esodo estivo, con traffico intenso previsto sia nella mattinata che nel pomeriggio, dalle 7 alle 19.

È il secondo sabato consecutivo a bollino nero dopo quello del 1 agosto, e segna il momento di picco delle partenze verso le località di vacanza.

Secondo le previsioni del Centro di coordinamento nazionale, che da 20 anni monitora i flussi sulla rete stradale, i maggiori volumi di traffico si stanno registrando già dalle prime ore del mattino sulle principali direttrici verso il mare, la montagna e i valichi di confine.

Il fenomeno è iniziato ieri pomeriggio e proseguirà per tutta la giornata di oggi, con code probabili e rallentamenti diffusi. Complessivamente si stimano oltre 26 milioni di spostamenti solo nel weekend.

Per favorire il deflusso delle auto, il Ministero delle Infrastrutture ha disposto anche per oggi il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, in vigore dalle 8 alle 16.

Un provvedimento che si aggiunge a quello di ieri venerdì 7 agosto, quando i Tir sono rimasti fermi dalle 16 alle 22.

Anas ha potenziato il personale impegnato con circa 2.500 addetti e ha sospeso l’83% dei cantieri fino al 7 settembre per garantire maggiore fluidità.

La raccomandazione è quella di partire con anticipo, controllare le condizioni del traffico attraverso i canali informativi ufficiali come il 1518, il sito http://www.cciss.it e l’app “VAI”, e di adottare prudenza alla guida, rispettando i limiti di velocità e la distanza di sicurezza.

A rendere più complicata la situazione si aggiunge anche il caldo. Nel weekend molte città italiane sono state classificate con bollino rosso dal Ministero della Salute, con temperature che in alcune aree potranno superare i 40-41 gradi. Un fattore che richiede particolare attenzione, soprattutto per chi viaggia con bambini e anziani.

Dopo il picco di oggi, il traffico resterà sostenuto anche nei prossimi giorni. Il controesodo è previsto a partire da domenica 16 agosto, con un progressivo aumento dei rientri verso le città. Le ultime settimane di agosto vedranno poi un nuovo incremento di movimenti tra il 28 e il 31, in vista dell’ultimo fine settimana prima della riapertura delle scuole.

Chi è ancora in partenza è dunque invitato a pianificare il viaggio evitando le ore centrali della giornata e a tenersi informato sugli aggiornamenti in tempo reale.