Record, medaglie e conferme: la Rari Nantes Florentia vola

ROMA – Record, medaglie e conferme. La Rari Nantes Florentia continua a lasciare il segno ai Campionati Italiani di Categoria in corso allo Stadio del Nuoto di Roma e, nel penultimo giorno di gare, mette insieme altre otto medaglie, che si aggiungono alle 21 già conquistate nei giorni precedenti.

La copertina è tutta per Elena Iannolo, allenata da Marco Amatulli, protagonista assoluta nei 50 stile libero Juniores. La biancorossa conquista il titolo italiano e accompagna l’oro con il nuovo record italiano Juniores, firmando una delle prestazioni più importanti dell’intera spedizione della Florentia.

Una conferma di altissimo livello per Iannolo, già protagonista in questi Tricolori e capace di trasformare il successo individuale in un risultato che va oltre la medaglia, entrando nel libro dei record nazionali della categoria.

Ma la giornata biancorossa non si ferma qui. Nei 200 farfalla Cadette arriva un’altra grande prova di squadra, con Gaialuce Becattini campionessa italiana e Clarissa Savoldi seconda, per una splendida doppietta Florentia sul podio. Per Savoldi è la seconda medaglia della giornata dopo l’argento nei 200 misti Cadette, a conferma della sua versatilità e della capacità di essere competitiva su più fronti.

Podio anche nei 200 misti Seniores, dove Matteo Vasarri conquista il bronzo, mentre nei 200 farfalla Juniores Camilla Giannelli porta alla Florentia un’altra medaglia di bronzo.

A completare il bottino arrivano le staffette femminili. Bronzo nella 4×200 stile libero Juniores con Elena Iannolo, Mattioli, Martina Masi e Gaialuce Becattini, e argento nella 4×200 stile libero Cadette con Sbaragli, Becattini, Mahila Spennato e Romoli.

Otto podi in una sola giornata, con due ori, tre argenti e tre bronzi, che portano a 29 il totale provvisorio delle medaglie conquistate dalla Florentia nella manifestazione.