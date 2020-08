Tpl: siglato il nuovo contratto di servizio, ultimo atto della gestione Rossi

Firmato da Regione ed Autolinee Toscane, regolerà il trasporto pubblico locale per i prossimi 11 anni. L'obiettivo imminente è giungere al più presto al passaggio dei beni necessari all'esercizio dal vecchio al nuovo gestore. La Pietra (FdI): "Giani in silenzio approva il colpo di coda". Lombardi: (A.T.) “L’assegnazione del servizio è un atto corretto, nel rispetto di leggi e impegni. Il lotto unico una scelta lungimirante. Il personale è garantito”

Firenze, 10 agosto 2020– Siglato da Regione Toscana ed Autolinee Toscane il nuovo contratto di servizio che regolerà il trasporto pubblico locale in Toscana per i prossimi 11 anni. Si tratta di un atto dovuto, nel rispetto degli obblighi di legge e degli impegni sottoscritti, che segue l'aggiudicazione definitiva della gara avvenuta nell'aprile 2019. In questo modo si compie un passo in avanti nell'iter di legge verso una nuova gestione del servizio pubblico. L'obiettivo è quello di giungere al più presto al passaggio dei beni necessari all'esercizio dal vecchio al nuovo gestore. La Giunta regionale conclude in questo modo un’azione di riforma del trasporto pubblico locale iniziata 10 anni fa. La Toscana è l'unica Regione italiana ad aver portato a compimento questo percorso, giunto a termine - secondo i principi che regolano l’andamento corretto della pubblica amministrazione - nonostante opposizioni e contrasti.

“Oggi è stato firmato con un atto di giunta il contratto di servizio del trasporto pubblico. Non sono bastati gli avvisi di garanzia a fermare il presidente Rossi e la sua giunta ad andare avanti su una strada che potrebbe rilevarsi sbagliata. Ma con un vero e proprio colpo di coda, durante l’ultima riunione di giunta si è voluto imporre un atto che peserà sui prossimi anni nelle gestione del trasporto. Impegnando così le prossime sue giunte. Un atto politicamente scorretto. Il silenzio di Giani su questo atto significa che lo stesso candidato alla presidenza, in perfetta continuità con l’attuale giunta, riconosce e accetta questa decisione. Sul piano politico siamo fortemente contrari a questa scelta che riteniamo sbagliata nel merito è nel metodo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.

“Diamo atto agli uffici regionali e alla Giunta di aver portato a termine un’operazione coraggiosa e innovativa. La scelta del lotto unico – commenta Bruno Lombardi, presidente di AT - è fattore di economie negli acquisti, nel controllo della qualità dell’offerta, nel livellamento verso l’alto del servizio prodotto e nella capacità di innovazione, grazie alla maggiore capacità di investimento. Il lotto unico – aggiunge Lombardi - sarà la condizione per fare tutto questo, per rendere omogenea su tutto il territorio (tra ree deboli e forti) la qualità del servizio”. “Il personale sarà il vero protagonista di questo cambiamento e gli utenti saranno al centro della nostra attenzione”: sarà questa la filosofia di Autolinee Toscane. Il personale sarà tutto trasferito ad AT con gli attuali livelli retributivi e da subito sarà aperto un confronto con i rappresentanti sindacali per il passaggio del personale come previsto dalle norme. “Nella fase di avvio della nuova gestione – precisa il presidente Lombardi - avremo bisogno dell’impegno di tutti i dipendenti. Avremo bisogno della loro esperienza per adattare l’organizzazione aziendale alle mutevoli circostanze (vedi Covid) e all’obiettivo di migliorare il servizio, visto sempre di più dalla parte dell’utenza. Abbiamo riscontrato forti diversità organizzative fra le varie aziende uscenti, così come dei luoghi di lavoro (biglietterie, uffici, officine, depositi), che vorremo uniformare, portando al livello più alto le attività di monitoraggio, manutenzione e gestione”. “Ci aspettiamo che anche gli attuali gestori rispettino gli impegni, procedendo il passaggio di bus, officine e depositi garantendo così la continuità del servizio. Nel rispetto – conclude Lombardi - di quelle che sono state le misure cautelari e degli obblighi disposti, in ben due occasioni, dalla stessa Agcm”.

La firma del contratto di servizio porterà, dopo il passaggio dei beni, alla nuova gestione del TPL da parte di Autolinee Toscane. Un gestore unico al posto delle attuali 22 aziende. Siamo arrivati a questo esito dopo cinque anni di ricorsi da parte dei gestori uscenti, respinti da tutte le sedi di giustizia amministrativa, dal TAR, dalla Corte di Giustizia UE e dal Consiglio di Stato, che non hanno mai sospeso le procedure, confermando così legittimità e correttezza nella gestione della gara da parte della Regione.