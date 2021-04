Toscani e infedeltà: Pisa tra le città più inclini al tradimento

Come già comprovato da numerosi studi scientifici, l’arrivo della bella stagione porta un vero e proprio risveglio… dei sensi! Grazie ad una maggiore esposizione alla luce solare, la dopamina, l'ormone del piacere, aumenta sensibilmente, soprattutto nelle donne. Non sono da meno gli ormoni maschili: la maggiore presenza di testosterone intensifica il desiderio sessuale e la voglia di novità.

Lo sa bene anche Ashley Madison, la piattaforma online con oltre 70 milioni di iscritti in 52 Paesi per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali presente in Italia dal 2011.

“L’Italia, con 735.000 iscritti ad oggi, rappresenta il terzo mercato per volume di utenti in Europa, dopo Regno Unito e Spagna, ed il quattordicesimo nel mondo. Nel 2020 abbiamo registrato un aumento delle iscrizioni del 9% rispetto all’anno precedente, ma solo nel mese di gennaio 2021 abbiamo avuto un picco del 10% in più della media mensile nel 2020” – ha affermato Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa.

Toscana: in terza posizione nella top 10 regionale per tasso di infedeltà

Nell’attuale ritratto della penisola, ancora caratterizzata dall’avvicendarsi di colori che determinano più o meno restrizioni e libertà di movimento per contrastare l’attuale pandemia, la piattaforma Ashley Madison ha stilato anche la classifica delle 10 regioni in cui si concentra il maggior numero di persone con propensione alle occasioni di incontro extraconiugali.

Se si considera la percentuale di iscritti in relazione alla popolazione locale residente la Toscana si colloca in terza posizione, dopo Lazio e Lombardia, e seguita da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Marche.

Concentrandoci, poi, sulla top 10 delle città italiane con maggior numero di iscritti alla piattaforma rispetto ai residenti, troviamo ben 3 città toscane. Pisa è in terza posizione e si conferma, oltre che una città dal grandissimo patrimonio storico-culturale, anche una realtà molto attiva nella ricerca di love affaire extraconiugali. Le altre due città presenti nel ranking sono Prato e Firenze, rispettivamente al sesto e settimo posto.