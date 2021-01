Toscana Zona Gialla fino al 6 febbraio: quarta settimana di fila

ph Facebook Giani

Il presidente Giani ha parlato con il ministro Speranza. Mazzeo avverte: "L'indice Rt è a 0.95, sotto la soglia dell'unità ma tra i più alti d'Italia. Restare in zona gialla la prossima settimana non è scontato"

"Ho appena parlato con il Ministro Speranza: mi ha ufficializzato che la Toscana sarà ancora zona gialla per la settimana che inizia il 1 Febbraio. Continuiamo così, manteniamo la responsabilità che ci appartiene e impegniamoci ogni giorno per diminuire sempre più i contagi.La #ToscanasiCura dipende da ciascuno di noi, coraggio!".

La Toscana è Zona Gialla per la quarta settimana di fila.

Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo avverte: "L'indice Rt è a 0.95, sotto la soglia dell'unità ma uno dei più alti d'Italia. Restare in zona gialla la prossima settimana non è scontato, nonostante abbiamo la percentuale più bassa d'Italia di posti letto occupati da pazienti Covid19. Non abbassiamo la guardia, i contagi e i focolai sono in crescita e dobbiamo essere più che mai prudenti e responsabili".