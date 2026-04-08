Toscana: seduta plenaria del Parlamento degli Studenti

Firenze - Legalità e scuola e sport al centro della seduta plenaria del Parlamento degli Studenti, presieduta da Sergio Angarano. L’assemblea si riunirà venerdì 10 aprile alle 10 nell’Aula consiliare a palazzo del Pegaso (via Cavour 4).

Ad aprire la seduta i saluti istituzionali di Domenico Bilotta, presidente dell’associazione le sentinelle di nonno Nino (Nino nome in codice di Antonino Caponnetto), associazione con cui il PRST ha in corso un protocollo d’intesa, basato sul progetto di monitoraggio sui beni confiscati alla mafia. Seguirà l’intervento di Maurizio Pascucci, responsabile dei beni confiscati alla mafia della Fondazione Caponnetto.

Saranno presenti anche alcuni collaboratori che parleranno del progetto “Scuola e Sport per tutti e tutte” che riguarda il piano studente atleta e alcuni presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti.