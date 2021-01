Toscana resta Gialla, ora è ufficiale

Giani in serata ha parlato con il ministro Speranza

La Toscana resta Zona Gialla. Era nell'aria da almeno tre giorni, adesso è ufficiale. Il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social sottolinea di aver appena parlato con il Ministro Speranza che gli ha assicurato: "La Toscana per la terza settimana di fila sarà zona gialla" . "Siamo - commenta Giani - una grande comunità, consapevole e attenta al rispetto delle regole come abbiamo ampiamente dimostrato in queste settimane. Adesso continuiamo così, manteniamo la responsabilità che ci appartiene e impegniamoci per diminuire sempre più i contagi. La #ToscanasiCura dipende da ciascuno di noi, forza!".