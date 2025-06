Toscana Pride 2025 nel segno dell’antifascismo e dell’intersezionalità

Il Toscana Pride 2025 non sarà solo la manifestazione dell'orgoglio LGBTQIA+* ma sarà anche e soprattutto una giornata di lotta contro tutte le discriminazioni e di rivendicazione dei diritti sociali e civili di tutte le persone e di tutti i popoli oppressi e marginalizzati.

È quanto emerge dal documento politico pubblicato online sul sito: toscanapride.eu nel quale si afferma che il Toscana Pride si riconosce e fa propri i valori della laicità, dell’antifascismo, dell’antisessismo, dell’antirazzismo, del pacifismo, dell’anticlassismo, della giustizia sociale e della lotta transfemminista e intersezionale al patriarcato e all’odio.

Sabato 21 giugno in migliaia attraverseranno le strade di Prato al grido “ABBATTIAMO MURI, TESSIAMO FUTURI” per esprimere la propria rabbia e il proprio dissenso nei confronti di un Governo che sta erodendo diritti fondamentali faticosamente conquistati e limitando le libertà individuali e collettive, prima fra tutte quella a manifestare.

“In questo periodo storico e in un contesto politico segnato da una vera e propria crociata ideologica contro le persone trans* e non binarie e le famiglie omogenitoriali che non accenna a fermarsi persino davanti alla sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto il diritto di entrambe le madri lesbiche di Lucca alla piena genitorialità, mobilitarsi è ancora necessario. Come lo è, definirsi antifascistз nei discorsi, nelle pratiche, nelle alleanze. Perchè essere antifascistə oggi significa stare dalla parte di chi resiste” ha dichiarato Lalique Chouette, portavoce politica della manifestazione.

Alla stesura del documento politico del Toscana Pride hanno lavorato le associazioni toscane che oggi compongono il Comitato promotore: AGEDO Firenze, AGEDO Livorno Saverio Renda, Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno”, Arcigay Carrara “Trecento60°”, Arcigay Firenze “Altre Sponde”, Arcigay Livorno “L.E.D Libertà e Diritti”, Arcigay Siena “Movimento Pansessuale”, Arcigay Prato-Pistoia “L’Asterisco”, Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Coming Out LGBTQIA+ (Valdinievole, Zona del Cuoio e Piana di Lucca), Famiglie Arcobaleno (Toscana), IREOS Comunità Queer Autogestita (Firenze), Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta, Rete Genitori Rainbow, ma anche collettive e persone singole che hanno partecipato al percorso di co-costruzione della parata attraverso le assemblee aperte e hanno fornito i loro contributi per poter redigere un documento ancora più rappresentativo delle diverse istanze, in particolare Love My Way, Intersexioni, Re.Vulva, Ipazia e SOMS Insorgiamo.

Il documento si divide in 8 aree tematiche: Affettività e Famiglie, Contrasto alle discriminazioni, Educazione alle differenze, Salute, Prevenzione e Benessere, Autodeterminazione, Lavoro, Diritti umani e Diritti queer nel mondo e Territori, Ambiente, Sostenibilità.

Si può aderire al Toscana Pride scrivendo a: segreteria@toscanapride.eu e sostenere l’evento tramite bonifico sul conto corrente IT 25P0 3069 0960 6100 0001 50545 (Banca Intesa). Intestato a: Toscana Pride.

La Diocesi d’Italia della Chiesa Protestante Unita (la cui sede centrale si è recentemente trasferita da Firenze a Prato) organizza venerdì 6 giugno alle ore 21.30 presso il Circolo ARCI Borgonuovo (via Lorenzo da Prato, 17) la presentazione a Prato del volume del suo Vescovo Primate Andrea Panerini dal titolo “Il ragazzo del centurione. Fede cristiana e orientamenti sessuali” (Piombino, La Bancarella, 2023) in collaborazione con lo stesso Circolo ARCI Borgonuovo, il Centro Culturale Protestante “Bernardino Ochino”, l’Unione Giovanile Protestante, l’Unione Femminile Protestante, il Gruppo “Qesher – L’Arcobaleno” Cristiani Protestanti Ecumenici LGBTQ+, la Diaconia Protestante ODV, l’Associazione LGBTQ+ “Love My Way” di Firenze, AGEDO Firenze, l’Associazione “Intersexioni” e il Gruppo “Cristianesimo sovversivo – Spiritualità della nonviolenza”.

All’evento, oltre all’autore e al Presidente del Circolo ARCI Borgonuovo, interverranno il Diacono Giampaolo Pancetti e Daniele Ciarchi, Ambasciatore del World Speech Day sul territorio europeo e del medio oriente per la sezione LGBTQ+.

Lunedì 9 giugno 2025, alle ore 17:00, l’Art Hotel Museo di Prato (Viale della Repubblica 289) ospiterà la presentazione del libro “Il gender esiste – Giù le mani dai nostri figli”, scritto da Rossano Sasso, deputato della Lega ed ex Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione. L’evento è promosso dall’Associazione culturale LiberaMente. Il libro – edito da Passaggio al Bosco – torna alla carica con la tesi dell’ideologia gender, riaffermando il ruolo centrale della famiglia e della scuola. In particolare l’autore denuncia pratiche educative ritenute invasive. Dopo aver toccato città come Roma, Bari, Milano, Firenze e Verona, la tappa di Prato si inserisce nel più ampio tour di presentazione nazionale.