Toscana Pride 2022 con il patrocinio della Regione

La Regione Toscana ha dato il proprio patrocinio al Toscana Pride 2022 e il Gonfalone sfilerà durante la parata che animerà le strade di Livorno il prossimo 18 giugno.

Lo rende noto l’assessora alle pari opportunità Alessandra Nardini, che dichiara: “La Toscana è terra di diritti, questo è il nostro Dna, siamo orgogliosi di esser stati spesso apripista nel corso della nostra storia: siamo stati i primi a dotarci di una legge regionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere e adesso, per dar gambe a questo impegno, abbiamo voluto un tavolo permanente di confronto con le associazioni Lgbtqia+”.

“La scelta di patrocinare e partecipare al Pride – aggiunge Nardini - credo sia un vero e proprio dovere, perché chi ha l'onore di amministrare una comunità deve garantire pari diritti e dignità a tutte e tutti, non ci sono e non ci possono essere cittadine e cittadini di serie A e di serie B. E il nostro Paese deve compiere, a mio avviso, ancora tanti passi avanti in questo senso”.

Il Toscana Pride 2022, dopo due anni, tornerà a svolgersi in presenza. L’appuntamento per la manifestazione dell'orgoglio Lgbtqia+ è a Livorno il prossimo 18 giugno. A organizzarlo è un’ampia rete di associazioni toscane che oggi compongono il Comitato promotore: Agedo Toscana, Arcigay Arezzo "Chimera Arcobaleno", Arcigay Livorno L.e.d Libertà e Diritti, Arcigay Siena “Mo-vimento Pansessuale”, Arcigay Firenze “Altre Sponde”, Arcigay Prato-Pistoia “L’Asterisco”, Azione Gay e Lesbica (Firenze), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Famiglie Arcobaleno (Toscana), Ireos Comunità Queer Autogestita (Firenze), LuccAut (Lucca), Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta e Rete Genitori Rainbow.Si può aderire al Toscana Pride scrivendo a: segreteria@toscanapride.eu Info su www.toscanapride.eu