Toscana giorno per giorno, il libro di Eugenio Giani

Il Presidente del Consiglio regionale pubblica 366 aneddoti che caratterizzano l'identità toscana

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, annuncia su Facebook "Esce dalle rotative "Toscana giorno per giorno". Un libro che ho scritto, per raccontare 366 episodi, eventi, personaggi, uno al giorno, che caratterizzano l'identità e la storia della Toscana".



"Con grande piacere vi invito alla presentazione del mio libro Giovedì 29 novembre 2018, ore 21:15 al Teatro Niccolini. Sarà spero una bella occasione per raccontarvi 365 giorni tra eventi, curiosità, personaggi e aneddoti, tutti sulla nostra amata Toscana. Vi aspetto" scrive ancora Giani.

La presentazione sarà moderata dai giornalisti Alberto Severi e Mario Tenerani.