Toscana Energia e Ballantini: Calendario d'Arte a sostegno di ATT

Firenze, 13 dicembre –È stato presentato oggi in Palazzo Vecchio il calendario d’arte 2023 di Toscana Energia a favore dell’Associazione Tumori Toscana (ATT).

Un appuntamento tradizionale in cui arte e solidarietà si uniscono in un progetto che Toscana Energia porta avanti da tempo a sostegno, ogni anno, di una realtà onlus del territorio.

Sono le opere di Dario Ballantini, artista poliedrico di grande spessore, ad accompagnarci in questo nuovo calendario. Mese dopo mese, facce serie e sguardi che penetrano nel profondo catturano e liberano donandoci un mondo che l’artista ha voluto generosamente condividere dedicando un suo pensiero ad ogni opera.

Il rispetto e la dignità del malato sono i valori su cui si fonda l’ATT, l’associazione nata per curare gratuitamente a domicilio i malati di cancro. Ogni giorno sono 300 i malati nelle città e province di Firenze, Prato, Pistoia che ricevono cure e supporto dai medici, psicologi, infermieri e volontari dell’Associazione. Un impegno quotidiano rivolto anche ai familiari, perché il cancro è una malattia di un’intera famiglia e non di un singolo paziente. All’ATT saranno donate copie del calendario.

“Abbiamo voluto contribuire al sostegno di questa realtà - afferma il Presidente di Toscana Energia Federico Lovadina – che fonda il suo essere nel sostenere chi soffre senza chiedere nulla in cambio. Una dedizione e un duro lavoro che merita tutta la nostra attenzione e il nostro apprezzamento”.

“È un impegno che ogni anno si rinnova e si consolida” sostiene l’Amministratore delegato di Toscana Energia Bruno Burigana. “L’unione di arte e solidarietà è la formula con cui una grande realtà a livello regionale come la nostra ha deciso di essere presente al fianco delle organizzazioni del terzo settore che operano sul territorio”.

Queste le parole del Presidente dell’Associazione Tumori Toscana Giuseppe Spinelli “Ringrazio di cuore Toscana Energia per aver scelto di dedicare il proprio calendario 2023 all’Associazione Tumori Toscana. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con una realtà così importante che da tempo opera, come noi, sul territorio. Grazie al calendario di Toscana Energia potremo entrare nelle case di tanti cittadini toscani e raggiungere sempre più persone che hanno bisogno di aiuto. Per portare avanti la nostra mission è fondamentale creare sinergie e mettere in comune competenze ed obiettivi così da rispondere in modo efficace ai reali bisogni dei malati. Ringrazio sentitamente anche l’artista Dario Ballantini per essersi messo a disposizione di questo importante progetto”.

“Un bell’appuntamento ormai diventato tradizionale quello del calendario di Toscana Energia che quest’anno ha scelto di sostenere ATT, associazione che svolge un lavoro prezioso sul territorio. - ha detto l’assessore alle Partecipate Giovanni Bettarini - Nella nostra città c’è un tessuto ben radicato di imprese che volentieri si mettono a disposizione di realtà attive nel sociale, una forte sensibilità che caratterizza anche le partecipate e in questo caso Toscana Energia, da sempre attenta a questa sfera. Ringrazio Dario Ballantini che si è messo a disposizione in una veste inedita. L’arte è uno strumento efficace per veicolare messaggi di solidarietà. Siamo davvero fieri assieme all’assessore Funaro di sostenere questa iniziativa”.