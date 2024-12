ALIA blocca i dividendi a Toscana Energia

Firenze, 17 dic.– Alia ha bloccato i dividendi dell'esercizio 2022, perché c'è un contenzioso con Toscana Energia, che riguarda l'inserimento dell'iscrizione della multiutility a libro soci. In Consiglio comunale siede il Presidente di una società - a maggioranza privata - che tiene sospesa un'entrata dell'ente di cui fa parte.

"A questo si aggiunge una sorta di mistero. Alia ha deliberato dividendi da distribuire per 44.032.300 euro. € 33.000.000 arrivano dalla parte dei servizi ambientali. Derivano da contratti di finanziamento, quindi un'esposizione della situazione debitoria. Non abbiamo informazioni sull'erogazione di quanto spetterebbe al nostro Comune, almeno 6,5 milioni di euro -dichiara Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune- Ci avrebbe fatto piacere avere un parere da parte della Giunta e della Sindaca. Ma ieri non ci è stato risposto nel merito, discutendo la domanda di attualità e oggi l'Assessore che ha illustrato la delibera di razionalizzazione delle partecipate era impegnato con la conferenza stampa su Vasari. Chiederemo a Vasari, invece che a Giorgetti e Bettarini, magari una seduta esoterica potrà più di una seduta di Consiglio comunale.

Con preoccupazione apprendiamo che si prevede un articolo 110 per il proseguimento della consiliatura, in materia di partecipate. Con tutte le partite aperte sarebbe fondamentale avere personale dipendente del Comune diretto a tutelare l’interesse pubblico".

"Oggi si è parlato della razionalizzazione delle partecipate, con alcune evidenze che andranno in Consiglio comunale. Visto il lavoro di trasparenza che la Commissione ha portato avanti, è riemersa la questione di Alia, la società capofila della multiutility, a quanto si sa ora. Alcuni componenti della Commissione hanno chiesto conto dell'opportunità di distribuire i dividendi - una criticità che ho rilevato diverse settimane fa - a fronte di una situazione patrimoniale precaria da parte di Alia, soprattutto per l'indebitamento, alla quale si somma l'assenza di un piano industriale.

A proposito di dividendi, si appreso che è in corso un contenzioso sui dividendi, tra Toscana Energia e Alia, e che questi sono attualmente bloccati. Trattandosi di servizi pubblici e di società che vivono grazie ai contribuenti, il nostro lavoro di analisi, studio, confronto ma anche critica e comunicazione, sempre all'insegna della trasparenza, andrà avanti" racconta il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Firenze Paolo Bambagioni.