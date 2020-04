Toscana e Cina unite dalla solidarietà e dall’arte

Donate alla Regione da parte del Governatore della Provincia di Henan, Yin Hong 30000 mascherine e 1000 caschi protettivi. L'iniziativa è stata coordinata dalla presidente della Zhong Art International Xiuzhong (Gianni) Zhang

In un’emergenza che ci vede come uno dei paesi più duramente colpiti dall'epidemia i rapporti di amicizia e scambio culturale fra l’Italia (nello specifico la Toscana), e la Cina stanno proseguendo nel più autentico senso di solidarietà.

Un importante gesto di vicinanza tra i popoli si è appena compito con una donazione, da parte del Governatore della Provincia di Henan, Yin Hong di 30000 mascherine chirurgiche e 1000 caschi protettivi destinate al personale sanitario. Il materiale, donato alla Regione Toscana, ha viaggiato su un Boeing 747-400F partito da Zhengzhou (Cina), che ha fatto scalo a Novosibirsk (Russia) a Milano Malpensa, e Bari. Il materiale sanitario è stato prelevato e consegnato nella giornata di lunedì 20 aprile all'ospedale di Massa. Il Governatore Enrico Rossi ha mandato una lettera di ringraziamento al Governatore della Provincia Henan, Yin Hong e al Presidente della Zhong Art International, Xiuzhong Zhang. Nella lettera il Governatore Rossi, oltre ai ringraziamenti, informa che è stato scelto l’ospedale di Massa poiché si trova in una delle aree della regione più compite da Covid-19 in proporzione al numero di abitanti e auspica che la crisi mondiale venga presto superata e che le attività culturali possano rappresentare, nuovamente, il segno tangibile delle relazione tra i due paesi.

L'iniziativa è stata coordinata dalla presidente della Zhong Art International Xiuzhong (Gianni) Zhang, realtà con sede a Firenze che dal 2013, insieme all’Assessorato alle Relazioni Internazionali della Provincia di Henan, si occupa di diffondere in Italia il patrimonio culturale cinese e favorire, al contempo, l’affermazione della cultura italiana in Cina, anche attraverso la promozione della cooperazione economica tra i due paesi.

Zhong Art International | ZAI (chinese:中艺国际) dal 2013 con il duplice obiettivo di diffondere in Italia il patrimonio artistico cinese, sia tradizionale che contemporaneo, e favorire al contempo la diffusione della cultura italiana in Cina, in una logica di scambio e reciprocità tra due paesi geograficamente lontani ma vicini nello spirito. A partire dalle sedi operative di Firenze e Beijing si dedica a tutte quelle attività che possono creare un ponte culturale tra Italia e Cina, attraverso progetti e collaborazioni che uniscono realtà simili.

Segue con professionalità e accuratezza l’intero processo di una mostra d’arte, dall’individuazione del tema all’allestimento finale. Grazie a Zhong Art International, importanti artisti cinesi contemporanei hanno esposto in Italia, e molti artisti italiani ed europei sono stati promossi in Cina, attraverso l’organizzazione di mostre personali o mediante la loro partecipazione a importanti eventi quali biennali o rassegne collettive.

Forti di questa esperienza e della partnership con importanti istituzioni come i Ministeri della Cultura e degli Affari Esteri cinesi, le ambasciate in Cina e in Italia, musei, Università ed Accademie promuove inoltre la cooperazione strategica e commerciale tra i due paesi.