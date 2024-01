Toscana, codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico

Prorogata l'allerta gialla dalla sala regionale per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale fino alle ore 14 di domani giovedì 18 gennaio.Allerta gialla anche per mareggiate sulla costa centrale e Arcipelago e per vento forte su Alto Mugello dalle ore 10 di giovedì 18 fino alla mezzanotte.

Transito di una perturbazione atlantica, previste piogge in particolare sui rilievi con massimi fino a 100mm.Domani venti di Libeccio con raffiche fino a 100 km/h in Appennino, sulla Gorgona e all'isola di Capraia, fino a 80-90 km/h sulla costa centrale con mare molto mosso.

In particolare, la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo emesso dalla Regione Toscana per rischio idrogeologico-idraulico valido fino a giovedì 18 gennaio nelle aree del Bisenzio-Ombrone Pistoiese e del Mugello-Valdisieve. Sono previste precipitazioni diffuse prevalentemente di debole o moderata intensità, giovedì più sparse e intermittenti ma localmente a carattere di rovescio. Per la giornata di giovedì codice giallo anche per rischio vento nell'area della Romagna-Toscana (Alto Mugello) dove sono previsti venti di Libeccio in intensificazione con forti raffiche. Sono previste piogge diffuse con cumulati massimi puntuali generalmente non elevati.