Toscana Aeroporti S.p.A. e ACF Fiorentina insieme fino alla fine del campionato

La collaborazione si inserisce nel percorso di sviluppo strategico delle due società e nasce con l’obiettivo di sviluppare azioni di solidarietà rivolte al territorio e promuovere campagne di comunicazione per fini sociali e istituzionali

Come prima azione congiunta, 100 biglietti di Maratona saranno messi a disposizione di persone svantaggiate in occasione di ogni gara casalinga grazie alla collaborazione dell’Assessorato al Welfare guidato da Sara Funaro.

Nell’arco di questa stagione sportiva il progetto denominato Vola allo Stadio con Toscana Aeroporti regalerà così delle occasioni di svago, di condivisione e di integrazione ad oltre 2.500 ospiti “speciali” individuati da 70 e più associazioni attive nel sociale. Centri anziani, pubbliche assistenze, associazioni per i disabili, centri di accoglienza per la marginalità, comunità di accoglienza per minori, realtà che operano a favore delle donne e di detenuti ed ex detenuti, centri per profughi e richiedenti asilo e molte altre associazioni fiorentine che fanno la differenza per i meno fortunati.

“Toscana Aeroporti è un protagonista strategico dello sviluppo della Toscana e non solo e la nostra collaborazione si inserisce nel filone delle partnership che la Fiorentina sta attivando, in sinergia con Confindustria Firenze, con le realtà più virtuose e dinamiche del territorio. Sulla base di valori condivisi, con Toscana Aeroporti abbiamo deciso di intraprendere un percorso comune iniziando con l’individuare, selezionare e attivare interventi volti a sostenere e promuovere progetti nel sociale. L’auspicio è di sviluppare in un prossimo futuro sinergie anche in altri ambiti” ha commentato Gino Salica, vicepresidente di ACF Fiorentina.

“Siamo particolarmente orgogliosi della partnership con la Fiorentina e dell’importante progetto sociale che andremo a sviluppare nel corso della prossima stagione. La partnership con la Fiorentina rientra all’interno di un più ampio progetto strategico di supporto allo sport da parte di Toscana Aeroporti come testimoniato dalla consolidata sponsorizzazione dei Medicei di Rugby e dal successo del recente Trofeo Toscana Aeroporti ATP Challenger Tour presso il Circolo del Tennis Firenze 1898 che ha contribuito al ritorno del grande tennis in Toscana dopo 30 anni di assenza”, ha dichiarato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.