Toscana Aeroporti sospende i rapporti istituzionali con il Comune di Pisa?

A seguito dell’approvazione di una mozione da parte del Consiglio comunale le dichiarazioni di Roberto Naldi scatenano la polemica politica. Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci: “Gravissimo attacco alla democrazia. Chieda scusa, o la Regione gli blocchi il finanziamento da 10 milioni. Mi aspetto la solidarietà di Giani!”

Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti, era presente, giovedì 3 dicembre, al Consiglio comunale di Pisa. Durante la seduta erano state approvate due mozioni presentate dalla coalizione Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile), che impegnano il Sindaco nei confronti della Regione Toscana: a questa si chiede, da un lato, di ritirare la variante al PIT che prevede la nuova pista di Peretola e, dall'altro, di vincolare i finanziamenti pubblici al mantenimento di occupazione e salari.

Naldi, che era presente in audizione alla seduta consiliare, ha così reagito: “mai e poi mai mi immaginavo in questo momento una mozione contro la nuova pista fiorentina; i nostri rapporti istituzionali con il Comune di Pisa si chiudono qui”.

“Si tratta di un'ingerenza ingiustificabile, da parte di chi ha palesi interessi privati da far valere, sui processi deliberativi di un'assemblea democratica. Una sorta di ritorsione per non aver assunto una decisione a lui gradita, ossia che salvaguardasse i suoi profitti. Agevolati, tra l'altro, da lauti finanziamenti pubblici -si legge in un documento di Toscana Possibile- Ancor più grave, se vogliamo, in quanto proveniente da un soggetto istituzionale, che sulla carta dovrebbe garantire gli interessi della collettività, è stata la reazione del presidente di Regione Eugenio Giani, il quale, appellandosi ai noti campanili toscani, ha sentenziato che la questione Peretola riguarda esclusivamente Firenze e in nessun modo il consiglio comunale pisano. Vengono così presto allo scoperto le intenzioni del presidente Giani, peraltro mai nascoste durante la campagna elettorale. Nel ribadire la nostra contrarietà alla realizzazione della nuova pista di Peretola, ci aspettiamo che le forze politiche, in particolare quelle presenti con propri rappresentanti nelle giunte e nei gruppi consiliari regionali e comunali, si adoperino a ogni livello per stigmatizzare con chiarezza lo sfacciato attacco di un soggetto economico privato come Toscana Aeroporti ad una Istituzione della Repubblica”.

“Faccio appello al Governatore Giani affinché blocchi immediatamente il finanziamento destinato a Toscana Aeroporti se l’ingegner Roberto Naldi non chiederà scusa al Comune di Pisa!”. Così Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, dopo aver letto le dichiarazioni di Naldi con le quali dichiarava di volere sospendere i rapporti istituzionali con il Comune di Pisa a seguito dell’approvazione di una mozione da parte del consiglio comunale pisano. “Non mi interessa neppure sapere cosa c’è scritto in quella mozione (che pur condivido in pieno) l’atteggiamento di Naldi è gravissimo a prescindere -prosegue Petrucci- “Lei non sa chi sono io!”. Sembra questo il senso della dichiarazione minacciosa di Naldi con la quale annuncia conclusi i suoi rapporti istituzionali con il Comune di Pisa. Non è ammissibile che chi sta per ricevere 10 milioni di euro dalle istituzioni toscane si ponga con così tanta arroganza nei confronti delle istituzioni stesse! Così come non è ammissibile che si voglia impedire ad un consiglio comunale di esprimere la propria volontà con minacce che mettono a rischio le basilari regole democratiche! La Regione intervenga a difesa delle istituzioni attaccate gravemente da chi non ha neppure il buon gusto di dire grazie! -incalza il Consigliere Fdi Petrucci- Ci sono migliaia di piccoli imprenditori e artigiani che non riceveranno che pochi euro, non si può tollerare che chi si intascherà ben 10 milioni di euro pubblici si permetta di avere atteggiamenti così sprezzanti!”.

A Petrucci fa eco la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Giulia Gambini: “Non stupiscono le affermazioni del Governatore Giani, basti pensare che la Regione Toscana, con provvedimento di Giunta in data 23 marzo 2020, in piena emergenza sanitaria legata alla pandemia, ha avviato il procedimento di una nuova variante al Piano di Indirizzo Territoriale per lo scalo di Peretola, e tutto questo nonostante la recente pronuncia del Consiglio di Stato. Chi ci accusa di campanilismo è il primo che lo fa, pensi la Regione a sviluppare il collegamento veloce Pisa-Firenze come si era impegnata a fare nel 2016”.