Toscana Aeroporti, il 2026 inizia con un record

Superata, per la prima volta, la soglia dei 500 mila passeggeri nel mese di gennaio

Redazione Nove da Firenze
06 Febbraio 2026 18:00
Firenze, 6 febbraio 2026 – Toscana Aeroporti inaugura il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la soglia dei 500 mila passeggeri nel mese di gennaio. Sono infatti 505 mila i passeggeri transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, con una crescita del +4,0% sul 2025. 

Nel mese di gennaio il trend positivo del segmento di traffico internazionale (+7,1%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,1%).

Risultati dei singoli scali:

L’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze segna il miglior gennaio di sempre con 215 mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull’anno precedente. Particolarmente dinamico risulta il segmento di traffico internazionale che aumenta del +9,3% compensando la flessione del -7,3%di quello nazionale. Le rotte maggiormente trafficate del mese vedono Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid.

L’Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa chiude il mese di gennaio con 291 mila passeggeri transitati e una crescita del +2,1% sul 2025. Anche in questo caso, la positiva performance del segmento di mercato internazionale (+5,3%) ha più che compensato la contrazione del segmento domestico (-4,3%).

Nella graduatoria delle rotte maggiormente trafficate, Tirana risulta al primo posto, seguita da Londra,Palermo, Catania e Bari.

Toscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A.(società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con una propria specificità: l'aeroporto Vespucci si concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service carrier, collegando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost, i voli cargo e con un’attenzione particolare anche ai voli intercontinentali. 

Il sistema aeroportuale toscano è uno dei più importanti del Paese e rappresenta un motore di sviluppo economico essenziale per una delle regioni più rinomate e amate al mondo.

