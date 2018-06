Toscana Aeroporti: Corporacion America Italia sale al 62,2%

Con l'acquisto del 6,58% di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Firenze, 25 giugno 2018 – Corporacion America Italia, azionista di controllo di Toscana Aeroporti, consolida la partecipazione nella società di gestione degli aeroporti di Pisa e Firenze con l’acquisizione del 6,58% delle quote detenute da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel dettaglio, Corporacion America Italia ha acquistato oggi 1.225.275 azioni di Toscana Aeroporti da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze a un prezzo di 16.50 euro per azione per un controvalore di 20,2 milioni di euro. L’accordo prevede che, in ragione del positivo andamento del prezzo delle azioni nel corso del biennio successivo al perfezionamento dell’operazione, alla Fondazione possa essere riconosciuto un earn-out pari ad un massimo di euro 3,4 milioni.

In seguito all’acquisizione, Corporacion America Italia detiene 11.592.159 azioni di Toscana Aeroporti, pari al 62,28% del capitale della società (dal precedente 55,7% del capitale). L’operazione consente a Corporacion America Italia di consolidare ulteriormente la propria partecipazione in Toscana Aeroporti e testimonia la fiducia dell’azionista sulla crescita della società e il profondo commitment verso la realizzazione degli importanti investimenti infrastrutturali che interesseranno gli aeroporti di Pisa e Firenze nei prossimi mesi.

Fondazione CR Firenze si è motivata alla vendita della partecipazione ritenendo, da una parte, che la missione di sviluppo iniziata nel 2009 con l’investimento in Aeroporto di Firenze S.p.A. si sia conclusa positivamente e, dall’altra parte, che le risorse liberate mediante il disinvestimento potranno essere destinate ad altri importanti progetti che la Fondazione sta sviluppando nel territorio. Quando nel 2009 l’allora Ente CR Firenze acquistò da Meridiana S.p.A. una partecipazione del 17,5% del capitale sociale dell’allora Aeroporti di Firenze S.p.A., l’operazione costituiva un c.d. ‘Investimento di Missione’, ossia un investimento volto a dare impulso allo sviluppo del territorio in coerenza con gli scopi della Fondazione e, al contempo, tale da consentire ritorni economici accettabili. Nel corso di questi ultimi anni, CAI ha assunto stabilmente il controllo di Toscana Aeroporti e la Società ha fatto registrare risultati economici positivi con una costante crescita del numero di passeggeri. In questa prospettiva di ormai raggiunta stabilità e chiarezza di indirizzo, Fondazione CR Firenze ha ritenuto dunque che la missione per la quale l’investimento è stato condotto si sia positivamente conclusa e si augura che la Società possa proseguire sulla strada di sviluppo intrapresa, nella logica di costituire un ulteriore elemento di vantaggio per il territorio di riferimento.