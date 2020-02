Toscana 2020: stasera Giani con Monia Monni a Scandicci

Mentre il centrodestra sta ancora cercando la persona giusta, il candidato del centrosinistra intensifica la sua campagna elettorale. All'Aurora attesa una grande platea

“Per la Toscana ogni giorno insieme”. L’appuntamento è oggi 20 febbraio al Teatro Aurora di Scandicci (ore 21, via San Bartolo in Tuto 1) Sul palco del Teatro ci saranno Eugenio Giani, candidato del centro sinistra alle prossime elezioni regionali e Monia Monni, vice presidente del gruppo Pd in Regione eletta nel collegio Firenze 4 . Si parlerà del futuro della toscana con particolare attenzione ai temi dell’ambiente, le donne, la non autosufficienza, la mobilità, i giovani e il lavoro. Attesa una grande platea.

Il centrodestra intanto sta ancora cercando un candidato.