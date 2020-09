Toscana 2020: lieve malore per Mallegni (FI)

Giani: “Auguri di pronta guarigione”

“Mi dicono che giro troppo? Non ho ancora iniziato. Io voglio fare campagna elettorale per le regionali così come l’ho fatta per diventare sindaco del mio comune, Pietrasanta. Io voglio parlare con la gente, prendere appunti sulle domande e poter fornire le soluzione. E’ questo che vuole la gente e ne ha bisogno, perché di chiacchiere in libertà non ne può più. Siamo tornati. E lo dobbiamo dire a tutti”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, venerdì scorso. Oggi ha accusato un lieve malore dopo aver partecipato ad Aulla a un incontro con gli elettori e i simpatizzanti insieme al sindaco di Tresana Matteo Mastrini e agli altri candidati di Forza Italia in quel collegio alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

Auguri di pronta guarigione al senatore Mallegni da parte di Eugenio Giani candidato della coalizione di centro sinistra alle prossime elezioni regionali. “Gli sono sinceramente vicino – ha detto Giani- comprendendo benissimo lo stress fisico che l'attività politica comporta specie in campagna elettorale. Auguro al senatore di rimettersi presto e di proseguire il suo impegno”.