Tort'Hello, il tortello mugellano a Londra

Si inizia da farina, uova e patate, alla base delle preparazioni dal ragù toscano ai funghi dell'Appennino

Parte lunedì 10/9, per due settimane, l'avventura londinese di due giovani mugellani che hanno accolto l'invito del Comune di Firenze e dell'assessora Anna Paola Concia a presentare un progetto finalizzato alla promozione della fiorentinità e alla possibilità di testare il proprio prodotto sul mercato Inglese.

Lo staff di Leonardo e Lorenzo Dugheri sarà impegnato nel fabbricare tortelli di patate all'interno del Mercato Metropolitano di Elephant & Castle, il "contenitore urbano" dove si beve bene e si mangia meglio e soprattutto in stile italiano.



Un format semplice, monoprodotto, con laboratorio e sfogline a vista, dove la base degli ingredienti (farina-uova-patate), semplici e reperibili ovunque, è personalizzata da condimenti più o meno tradizionali. Quindi dal classico ragù toscano al contemporaneo Gyoza style. Dai funghi di stagione dell'Appennino al Fish and Chips con filetti di baccalà e tortelli fritti.

