Torneo Brasca Memorial Ciappi - Carta edizione 2024

Seconda edizione del Torneo Brasca Memorial Ciappi - Carta, manifestazione aperta ai pugili dilettanti appartenenti alle categorie: Schoolboy, Junior, Youth, Élite. La Kermesse si svolgerà presso la struttura dell’Accademia Pugilistica Fiorentina di Via Rocca Tedalda 142, nei giorni del venerdì, sabato e domenica dal 4 al 20 Ottobre.

Per garantire maggior uniformità e competitività della manifestazione i pugili, ognuno per la propria categoria, saranno raggruppati per numero di match disputati o per punteggio, in modo da mettere di fronte atleti con range di esperienza simili.

Il Torneo, dedicato al presidente Alberto Brasca e ai Maestri Dino Ciappi e Carlo Carta, sarà ad eliminazione diretta, i sorteggi saranno effettuati presso il Comitato Regionale Toscano il giorno Martedì 1° Ottobre, al termine dei quali verranno comunicati le giornate di gara ed i tabelloni. Coppe o medaglie al 1° e 2° classificati di tutte le categorie.

Di seguito le parole dell’organizzatore dell’Accademia Pugilistica Fiorentina Leonardo Fidanza: “Puntiamo a ripetere e se possibile migliorare i numeri dell’anno scorso che hanno visto la partecipazione di quasi cento atleti provenienti dalla nostra regione, dall’Emilia Romagna, dalla Liguria e dal Lazio. E’ importante per noi allestire iniziative di qualità e numerose, in modo da assicurare spettacolo per il pubblico e continuità di attività per i nostri ragazzi ed il movimento. Faccio un in bocca a lupo ai quindici pugili dell’Apf e a tutti i gli atleti che parteciperanno alla seconda edizione del Torneo Brasca Memorial Ciappi - Carta”.

Per Info apf1938@libero.it - 3387769949 - 0556148751

