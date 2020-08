Tornano le cantine in piazza del Quartiere 5

A ottobre l'iniziativa rinviata a primavera dal Comune di Firenze

Domenica 11 ottobre in quattro piazze del quartiere 5 ritorna la manifestazione “Cantine in Piazza”, rinviata nella sessione primaverile a motivo del Covid.

La manifestazione raddoppia perché viene fatta contemporaneamente nelle quattro piazze del quartiere individuate per la manifestazione stessa: Piazza 1° Maggio, Piazza Dalmazia, Giardini della Bizzarria area mercatale, giardino di via Morandi area mercatale.

Unica novità è la riduzione del numero dei cittadini partecipanti per meglio ottemperare alle procedure del distanziamento fisico ancora in essere.

Il bando pubblico che esce oggi garantirà la riconferma ai cittadini che si erano prenotati per la domenica di maggio nelle piazze 1° Maggio e Dalmazia, e sarà poi aperto a tutti fino ai limiti indicati. Per l’adesione al bando si rinvia al link: http://q5.comune.fi.it. Il Presidente del Quartiere, consapevole che oltre agli aspetti di scambio degli oggetti, la manifestazione riveste sempre un importante valore di rianimazione delle piazze, invita i cittadini a visitare la manifestazione e a partecipare come espositori.