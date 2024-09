Torna Puliamo il Mondo 2024: record di adesioni alle iniziative

Firenze, 19 settembre 2024 - Torna “Puliamo il mondo”, la storica campagna di Legambiente che da 32 anni coinvolge volontarie e volontari di tutta Italia per ripulire strade e piazze, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi, spiagge e laghi dai rifiuti abbandonati. Quest’anno le giornate clou della campagna saranno i giorni 20, 21, 22 settembre, con un fitto elenco di adesioni, con oltre 100 enti in tutta la Toscana, in costante aggiornamento per tutto il 2024.

“Puliamo il mondo” è l'edizione italiana di ‘Clean up the World’ e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e i suoi circoli locali, con la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali uniti dall’obiettivo di rendere più vivibile e più bello il proprio territorio, partecipando volontariamente alle campagne di pulizia. Anche quest’anno ‘Puliamo il mondo’ si avvale del patrocinio della Regione Toscana.

A livello nazionale, la Toscana si conferma tra le regioni con maggior numero di adesioni, oltre un centinaio, raccolte tra comuni, scuole, circoli Legambiente, aziende e realtà attive sul territorio. Il motto di quest’anno è ancora una volta “Per un clima di pace!” per auspicare la necessità del cessate il fuoco e la vicinanza alle vittime dei tanti conflitti in corso.

“Anche quest’anno siamo molto orgogliosi del successo che ha riscosso presso le pubbliche amministrazioni e i cittadini la nostra campagna regina. Puliamo il Mondo batte, infatti, tutti gli anni i precedenti record di partecipazione, segno evidente che le persone hanno ancora tanta voglia di impegnarsi nel volontariato ambientale e nelle iniziative più concrete di disinquinamento dei luoghi. In Toscana questo dato è reso ancora più significativo dal fatto che tanti eventi saranno diluiti per tutto il periodo autunnale” – dichiara Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana.

“Da oltre 30 anni – ha commentato l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni - Legambiente promuove la tutela e il rispetto dell’ambiente attorno a noi e lo fa non soltanto attraverso grandi battaglie ambientali, ma sostenendo la cura quotidiana del nostro ecosistema. E da sempre ha puntato sulla sensibilizzazione delle giovani generazioni e su iniziative capaci di coinvolgere la società civile, tra le quali “Puliamo il mondo” è forse la più nota e sicuramente una delle più longeve ed apprezzate.

Proprio “Puliamo il mondo” ha stimolato la partecipazione attiva di molti giovani e meno giovani nella lotta contro l’abbandono della plastica, contro i comportamenti ambientalmente scorretti e pericolosi, contro i cambiamenti climatici. Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti a questa manifestazione che è al tempo stesso ‘storica’ e globale, parte di quel vasto movimento internazionale di sensibilizzazione che sta trasformando il mondo e lo sta portando verso modelli di sviluppo più sostenibili”.

Hanno aderito comuni da ogni parte della Toscana: dalle zone costiere, come Bibbona e Massa Marittina, alle aree interne, come Pistoia, Lucca, Reggello, aree fluviali e zone lacustri. Numerose le adesioni anche dei Circoli Legambiente toscani come Firenze, Pistoia, Pisa, Prato, Empolese Valdelsa, Valdarno Superiore, Val di Chiana Aretina, Arezzo. Tra loro il Circolo di Capannori ha il record di iniziative organizzate, con 21 pulizie in collaborazione con le realtà del territorio.

Tra gli eventi in programma per il 20/9: a Vicopisano(PI) mattinata di pulizia con le scuole; a Cavriglia (Arezzo) dalle ore 9-12 ci sarà la pulizia del Lago San Cipriano con le classi quarte e quinte dell'Istituto comprensivo "Dante Alighieri"; a Prato durante la mattinata ci sarà una pulizia con le classi della scuola Cironi; a Bibbona (LI) pulizia degli arenili e dune costiere con la presenza di Carabinieri Forestali e Guardia Costiera, a Porcari (Lucca) dalle ore 9-12 pulizia in alcune piazze della città con il coinvolgimento delle scuole; a Chiesina Uzzanese (PT) dalle ore 9-12 le bambine ed i bambini delle classi V°e della Scuola Primaria "Dante Alighieri" si ritroveranno per una pulizia dell'area verde di "Parco Pertini"; a San Gimignano (SI) dalle ore 11-14 pulizia del giardino pubblico della rocca di Montestaffoli con le scuole; a Reggello (FI) dalle 9.30 alle 12 avrà luogo una pulizia di piazza Aldo Moro con Istituto comprensivo "M.Guerri"; a Massa Marittima (GR) dalle 10-12 i bambini e le bambine delle scuole puliranno il parco e l’area antistante alla scuola; a Lucignano (AR) la mattina dalle ore 9 pulizia con la scuola media statale con le associazioni del territorio e Sei toscana.

A Firenze l’appuntamento è per venerdì 20 Settembre alle ore 15.00 al Parco del Mensola, nel Quartiere 2, con ingresso da via del Guarlone 24; l’attività si svolgerà lungo il greto del Mensola nel tratto tra Via del Guarlone e Via della Chimera per gli adulti, mentre i più piccoli potranno occuparsi della parte intorno all’ingresso di Via del Guarlone. Evento gratuito aperto alla cittadinanza e alle aziende.

Le iniziative continueranno anche nella giornata di sabato 21/9: a Pontassieve (FI) dalle 9.30 nel Fossato giardino della Docciola (P’Orto) sulle sponde del fiume Sieve e giardino del fossato, attività ludico didattica da parte di Legambiente Toscana e ristoro offerto dalla Sezione soci coop Val di Sieve; a Massa e Cozzile (PT) dalle ore 8.30 -12.30 pulizia in Via Pino e di Via Peppino Impastato, normalmente luoghi di continui abbandoni di rifiuti; ad Agliana (PT) dalle 9-13 nel Parco Carabattole di Agliana; a Pistoia alle 10 pulizia del Villone Puccini con altre organizzazioni; a Ponte Buriano (Arezzo) dalle ore 15.30-17.30; a Pisa alle 15.30 sul Lungarno Guadalongo e poi merenda pomeridiana.

L’ultimo giorno sarà la domenica 22/9: a San Giuliano Terme (PI) ci sarà la pulizia dei laghetti di campo dalle ore 10 alle 15 organizzata dal Comune; a Bagni di Lucca(LU) tra le ore 9-13 ci sarà una raccolta rifiuti tra con gruppi per bambini/e che adulti; a Bagno a Ripoli (FI) durante la mattinata pulizia nell’area intorno alla pista pedo ciclabile che unisce Ponte a Niccheri a Grassina con molte realtà associative coinvolte; Castelluccio (AR) dalle ore 15.30 - 17.30 pulizia vicino al centro Polivalente via Santino Gori.

Le iniziative di pulizia continueranno anche dopo le giornate centrali della campagna: il 23/09 a Capannori (LU) con le scuole; il 29/09 a Calci (PI), a Porcari (LU) e a Montevarchi (AR) ci sarà una pulizia nei giardini di Lungarno Matteotti organizzata con Fides basket e soci coop; il 3/10 a Rignano sull’Arno (FI) e a Gavorrano (GR); il 4/10 a Lucca, a Calenzano (FI) e a Bucine (AR) ci saranno delle raccolte di rifiuti organizzate con le scuole; il 5/10 a Seravezza (LU) lungo i tratti dei torrenti Serra e Vezza e ai laghetti di Lammari(LU) alle ore 15; il 12/10 a Lappato (LU) alle ore 15.

Il calendario è in costante e continuo aggiornamento sul sito di Puliamo il Mondo.