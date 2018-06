Torna nel 2018 la III Edizione di Run&Wine

Singolare evento sportivo che lega la corsa e la camminata alla degustazione di vini. La gara non competitiva partirà dalla Piazza Madonna della Neve a Firenze (zona Le Murate ) alle ore 20,00 al termine della parte sportiva è prevista la degustazione di vini bianco, rosso e bollicine etichetta Santa Cristina

Torna a Firenze con l’entusiasmo degli appuntamenti passati, la III edizione di Run&Wine. Evento ormai fisso nel calendario fiorentino per Runners e Walkers, si svolgerà il 31 Maggio 2018, percorrendo le zone più belle delle città. Run&Wine non è una competizione ma un momento di socializzazione tra amanti della corsa, della camminata e del buon vino, perché proprio al termine del percorso i partecipanti potranno godere della degustazione di ottimi vini Santa Cristina, sponsor della manifestazione. Run&Wine è, infatti, un singolare evento sportivo perché si pone l’obiettivo di coinvolgere amanti della corsa e della camminata, insieme ad appassionati del buon vino; ed ecco che, la volontà di trovare una sinergia tra questi mondi, ha dato l’idea agli organizzatori, Giovanni Lorusso (EquipeRun) ed Emanuela Altea, di organizzare la manifestazione. Il successo di partecipazione è stato una escalation negli anni; dalle prime 300 adesioni siamo passati alle 500 del 2017… e si prevede la riconferma di presenze per il 2018. Il percorso pensato da EquipeRun per la Run&Wine, si sviluppa interamente su terreno asfaltato: partenza ore 20.00 presso il complesso dell’ex carcere delle Murate, in Piazza della Madonna della Neve, per poi proseguire verso il Piazzale Michelangelo lungo l’antico percorso delle vecchie mura fiorentine, e per tornare infine verso il centro storico passando da Viale Machiavelli, Via Romana, Piazza Pitti, Lungarno Torrigiani, Ponte alle Grazie e Santa Croce, per poi terminare al punto di partenza alle 21.00. Un totale di 10 Km. per la corsa e 5 Km. per la camminata che prevede una “scorciatoia” dopo il Piazzale Michelangelo in direzione del magnifico Giardino dell’Iris, che sarà nel suo massimo splendore grazie alla piena fioritura, per poi ricongiungersi sulla via dei Runners. Al termine della corsa/camminata, ci sarà la degustazione dei vini toscani Santa Cristina, che prevede l’offerta di calici di vino rosso e bianco, con l’importante raccomandazione di assumere alcol sempre in modo sano, moderato e consapevole. La degustazione è anche per i soli accompagnatori che attenderanno i partecipanti in Piazza della Madonna della Neve (inizio evento ore 20.00).