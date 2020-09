Torna il Visarno Market

Foto di Andrea Scarfi

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 all’Ippodromo del Visarno di Firenze nuova edizione della mostra mercato di vintage e artigianato. Laboratori per bambini, live painting, restarter party, musica e street food

Sabato 26 e domenica 27 settembre, l’Ippodromo del Visarno di Firenze riapre le porte alla mostra/mercato diventata un must per gli appassionati del genere, e non solo.

Dalle 11 di mattina alle 9 di sera, due giornate immersi tra stand di espositori provenienti da tutta Italia. Le proposte di Visarno Market sono tantissime: abbigliamento e arredamento vintage, bigiotteria e oreficeria artigianale, dischi rari e da collezione, arti grafiche.

Non mancano l’area relax, il punto ristoro – panini gourmet, tigelle, gelato thai, crēpes e altre golosità dello street food, anche in versione vegetariana – la musica e tanti eventi: sabato 26 il Restarters Party per imparare a riparare piccoli elettrodomestici, il laboratorio di riuso per bambini Creativi In Erba, le installazioni temporanee di poesie a cura di MEP, le interviste musicali della rivista Edera.

E ancora, domenica 27 i live painting del collettivo Calimaia e il laboratorio per bambini Birthday Box Workshop.

Si accede da piazzale delle Cascine, vicino alla Facoltà di Agraria. L’Ippodromo del Visarno è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della Tramvia (fermate "Cascine" e “Paolo Uccello” T1; fermata “San Donato” T2). Ampio parcheggio auto/moto nell’adiacente piazzale delle Cascine e nelle vicinanze.