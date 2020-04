Torna “EUinmyRegion”

Storie e progetti sull’uso dei fondi strutturali

Un'Europa più vicina ai cittadini e alla loro vita quotidiana. Torna, in questi giorni cruciali per tutti i paesi Ue, la campagna dal titolo "EU in my Region" che si propone di far scoprire ai cittadini di tutte le regioni europee come vengono spesi i fondi che provengono dal bilancio dell'Unione.

Sarà interessante scoprire, in un momento in cui più che mai c’è bisogno di coesione che, in moltissimi casi, ci sono centinaia di progetti che hanno un impatto diretto con la vita quotidiana di ciascuno di noi. Proprio per condividere questa scoperta, la Ue propone, con EU in my region la partecipazione diretta dei cittadini alla comunicazione dell'Unione e dei risultati dei suoi investimenti a livello locale.

Partecipando a uno degli eventi organizzati - il social wall fotografico su Instagram, un contest di stoytelling, le cartoline e un quiz sulle regioni europee - i cittadini potranno condividere la loro esperienza e le loro storie relative ai progetti finanziati dall'UE e vincere premi interessanti.

Quest’anno la campagna annuale utilizza più strumenti web e social per comunicare la politica di coesione e i buoni progetti finanziati con i fondi strutturali.