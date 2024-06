Torna Calenzano Estate: teatro, musica e spettacoli in piazza

5 giugno 2024 – Musica, spettacoli, conversazioni con gli attori, improvvisazioni teatrali: dal 21 giugno al 23 settembre torna “Calenzano Estate” con oltre 40 eventi tutti gratuiti. La rassegna si svolgerà tra il giardino del Castello, il MuFis, biblioteca CiviCa, piazza Vittorio Veneto e i circoli.

Ampio spazio alla musica con i concerti: il 21 giugno con la Scuola di musica, il 27 giugno con la Corale Sesto in Canto, il 3 luglio con una serata dedicata a Janis Joplin e Jim Morrison. Il 12 luglio omaggio al maestro Morricone, il 17 luglio un concerto che ripercorre 40 anni di canzoni italiane, il 20 luglio il premio Lido La Torre porta al giardino del Castello le note dagli anni Sessanta a oggi.

Tornano le conversazioni con gli attori nel giardino del Castello, sempre molto partecipate, a cura del giornalista Federico Berti: questa edizione saranno ospiti Paolo Rossi il 26 giugno, Barbara De Rossi il 16 luglio, Walter Santillo il 23 luglio. In queste serate sarà garantito il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana.

Per i più piccoli arriva la rassegna Luglio Bambino, dal 2 al 5 luglio a CiviCa, al parco del Neto e al Castello, con spettacoli e laboratori. Per bambine e bambini anche la caccia al tesoro al Museo del Figurino storico e per le vie del borgo il 9 luglio.

Nel cartellone anche la rassegna “CircolAzioni, tra il ricreativo e il culturale” a cura del Teatro Manzoni, arrivata alla quarta edizione, che porta teatro e spettacoli nei circoli del territorio, con dieci date.

In occasione della partenza del Tour de France, ci sarà una serata dedicata con la proiezione del lungometraggio “Storia della grande Boucle” di Massimo Cervelli, Giancarlo Del Balio e Marco Vichi; a Gastone Nencini sarà dedicato il lungometraggio di Marco Vichi proiettato a cura di associazione Borgo Antico e associazione Giglio amico.

Il teatro infine sarà grande protagonista di “Calenzano Estate”, con un’offerta molto varia e tanti appuntamenti: si va dall’improvvisazione al circo contemporaneo, passando per la commedia e una serata dedicata a Dante con Ciro Masella e Massimo Seriacopi. In programma anche “Dialoghi di primavera”, progetto dell’associazione La macchina del suono realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze e il partenariato del Comune di Calenzano: la performance è incentrata sui primi dieci minuti di incontro con uno sconosciuto e la capacità di creare una relazione. Tra le date anche “Matteotti 100”, dedicato a Giacomo Matteotti.

Programma completo su www.comune.calenzano.fi.it e sulla pagina facebook CalenzanoEventi. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Tutte le sere sarà attivo presso il giardino del castello un punto ristoro a cura dell’associazione Borgo Antico.