A Firenze una via intitolata a Rita Levi Montalcini

“Presto Firenze avrà una via dedicata a Rita Levi Montalcini, grande donna di scienza. Avevamo presentato una mozione – spiega il capogruppo del Partito Democratico Nicola Armentano – che chiedeva questo impegno ma siamo molto contenti che non sia servito nemmeno affrontare l’atto in aula, dato che la Giunta con una delibera dell’assessora Giuliani ha già indicato di procedere in tal senso con la creazione di un quartiere tutto improntato alla toponomastica femminile alla Manifattura Tabacchi.

Mai più contenti di questa anticipazione, insomma. Ci tengo a ribadire l’orgoglio e la soddisfazione di sapere che Firenze realizzerà questo obiettivo. Premio Nobel per la Medicina, pioniera nelle sue discipline, a Rita Levi Montalcini si devono molte battaglie per l’emancipazione femminile in particolare nel settore complesso in cui ha operato. Il riconoscimento – conclude Armentano – doveroso alla sua figura passa anche da un gesto come questo, l’intitolazione di una strada o di un luogo”.

“L’importanza della toponomastica – aggiunge il presidente della Commissione Mirco Rufilli – è proprio quella di lasciare in eredità, al futuro, i nomi di coloro che hanno fatto la storia non solo di Firenze ma del mondo intero proprio come ha fatto Rita Levi Montalcini”.