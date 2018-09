The Wall, il Museo Novecento porta l'arte contemporanea in via Palazzuolo

Il Museo Novecento va incontro all'autunno con una serie di novità

The Wall, un format espositivo inedito, vede l'assessorato allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Firenze e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti sotto la guida dell’artista e docente Robert Pettena, lavorare insieme per dare vita ad “Altri spazi” una maxi parete/infografica, lunga più di dieci metri, che accende un faro sulla delicata realtà di via Palazzuolo, storica strada del centro storico fiorentino spesso teatro di episodi di tensione sociale.



Dopo un'estate che ha visto raggiungere un picco del +30% di visitatori in più nel mese di luglio, il Museo Novecento va incontro all'autunno con una serie di novità e dopo la mostra dedicata a Emilio Vedova, ripropone il progetto “Solo”, ciclo espositivo che offre di volta in volta un breve ritratto di alcuni grandi maestri del Novecento alternando mostre che attingono dai depositi delle collezioni civiche ad altre organizzate per ospitare personalità non presenti in collezione. Il protagonista di questo secondo appuntamento – curato da Gaspare Luigi Marcone – è Piero Manzoni ed è focalizzato sugli “oggetti” che l’artista produce dal 1959 al 1962.

La protagonista del terzo “Tavolo dell'architetto” è invece Benedetta Tagliabue, professionista milanese con una carriera costellata di collaborazioni in Italia e all'estero (il suo studio è a Barcellona) che porta a Firenze una selezione dei suoi ultimi progetti realizzati e in corso di realizzazione, mentre nella Sala Cinema e Video del Museo arrivano i lavori di dodici artisti internazionali selezionati da Paola Ugolini per il secondo ciclo della rassegna Silence and Rituals, che riflette sulla sospensione di suono e di tempo che spesso precede e accompagna le cerimonie e i riti sia laici che religiosi.