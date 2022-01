The State of the Union il 5-7 maggio 2022

All'Istituto universitario europeo The State of the Union tornerà dal 5 al 7 maggio 2022. Questa 12^ edizione , intitolata " Un'Europa adatta alla prossima generazione? ", si svolgerà in un formato ibrido. I partecipanti da tutto il mondo si collegheranno attraverso una piattaforma online, con un gruppo selezionato che parteciperà dal vivo a Firenze.

L'evento, composto da discorsi, panel e conversazioni di alto livello, si concentrerà sul ruolo dell'Unione europea in un panorama globale in continua evoluzione. Leader ed esperti di tutto il mondo si occuperanno di questioni che vanno dalla governance multilaterale alla sostenibilità e resilienza, dalla democrazia e lo stato di diritto, agli sviluppi negli atteggiamenti nei confronti della migrazione, il futuro della digitalizzazione e come la crisi può alimentare il cambiamento . Relatori di spicco discuteranno di come il piano di ripresa Next Generation EU può affrontare i danni inflitti dalla pandemia. Guardando oltre l'Europa, la conferenza sarà caratterizzata da pannelli sul futuro delle relazioni transatlantiche e sul ruolo emergente dell'Africa sulla scena mondiale.

#SOU2022 rappresenterà ancora una volta un'opportunità unica per il mondo accademico, politico, economico, dei media e della società civile di incontrarsi e presentare proposte costruttive per un'azione dell'UE più efficace.