The Social Hub punta sulla tradizione

In un'epoca di fast-fashion e di una cucina globalizzata che spesso scivola nell'anonimato, si avverte l’urgenza di ritrovare l’autentico. Per questo The Social Hub sceglie quale suo palcoscenico ideale a Viale Lavagnini: non è più solo uno spazio multifunzionale, ma l'epicentro di una "piccola rivoluzione" commerciale attraverso una cura dell'heritage. Con l’invito a scoprire il passato come carburante per un lifestyle consapevole e iper-locale.

Osteria Lavagnini: La tradizione toscana incontra il gusto cosmopolita

Dal domani apre ufficialmente Osteria Lavagnini, un progetto di restyling che valorizza il carattere monumentale dell’edificio creando un ponte tra il quartiere e i trend internazionali. L’impatto visivo è potente: il verde intenso della struttura del bancone domina lo spazio, incorniciato da piante rigogliose. Il design gioca sui contrasti, con una duplice anima che divide la vineria dal banco gastronomia. Alle pareti, una fotografie d’epoca e simboli fiorentini che raccontano l’identità del luogo, trasformando il rito della convivialità toscana in un’esperienza sofisticata e accogliente.

Il menù dell’Osteria è una dichiarazione d’amore alle radici, ispirata alla filosofia dei "vinaini" e alla qualità dei Presidi Slow Food. La carta dei vini è un omaggio al territorio, con eccellenze che spaziano dal Chianti Classico di Fèlsina al Brunello di Montalcino, passando per le selezioni biologiche de Il Borro. Ecco i protagonisti di questo percorso gastronomico:

Primi della Tradizione: Tortelli Mugellani, Maltagliati al ragù di faraona e la rassicurante Pasta con fagioli.

Secondi d'Autore: Salsiccia di Grigio del Casentino con purè di patate e Tagliata di diaframma con salmoriglio.

Eccellenze Iper-locali: Il celebre Prosciutto Grigio del Casentino (Presidio Slow Food) proveniente dall'allevamento Le Selve di Vallolmo.

L'Arte Casearia: I formaggi dell'affinatore De' Magi, come il Pecorino Croccolo o l'originale BRIAcacio di pecora affinato sotto bagna alcolica.

Sarà aperta tutti i giorni (esclusa la domenica). Pranzo 12:00-15:00, Cena 18:00-22:30. Accesso da Viale Filippo Strozzi 20 o Viale Spartaco Lavagnini 70-72. Per riservare prenota qui o chiama lo +39 055 0621855 (interno 3).

Domenica 8 febbraio poi, si ripete il consueto appuntamento del recupero creativo con il Vintage Market di Pimp My Vintage. Non chiamatelo semplicemente mercatino: da dieci anni questa realtà catalizza l’innovazione sociale, celebrando una bellezza senza tempo che si oppone frontalmente all'obsolescenza programmata.In un mercato dominato dalla logica del "disponibile in tutti i colori e tutte le taglie", il vintage rappresenta l'esatto opposto: l'unicità irripetibile. Scegliere un capo storico o un pezzo d'artigianato significa abbracciare una qualità nata per durare. Come suggerisce la filosofia stessa dell'evento:"The future is vintage: guardare al passato per proiettarsi nel futuro".