The Night arriva in vinile

E' il titolo del nuovo singolo di Ago, storico dj e producer fiorentino

"The Night", il nuovo singolo del dj producer fiorentino Ago è finalmente disponibile anche su vinile, con tre nuovi remix e l'Original Mix curato da Joe Mangione e Sandro Puddu. La label è sempre K-Noiz, mentre la distribuzione esclusiva del vinile è a cura di Joe Vinyle (joe@joe-vinyle.com). Le nuove versioni sono curate da artisti di grande livello: la prima, "Funky Vibes" è a cura Joe Vinyle & Relight Orchestra with Joe Mangione with S. Tommasi; la seconda, la "Wakizashi Version", è a cura di Morris Vale (UK) e dello stesso Ago; la terza, il "Club Mix" è a cura di Joe Mangione & Roby Strauss.

Il vinile di "The Night è davvero particolare: è blu, da 180 grammi, ovvero perfetto anche per collezionisti ed amanti degli oggetti unici e particolari.

"The Night" ha sonorità completamente diverse da quelle pop & reggaeton di questo periodo. Non guarda neppure direttamente al passato degli anni '80, come molti brani altri di questo periodo. Strizza invece l'occhio alla disco per puntare dritto al presente e al futuro del funky sound. E' il suono perfetto per muoversi a tempo, magari con un drink in mano, sotto una mirrorball, oppure a bordo piscina... In realtà "The Night" è perfetta anche per per rendere più sopportabile una coda in autostrada o la lunga attesa tra un momento di relax e l'altro.

Perché il funk sound giusto, quando lo senti intorno a te, aiuta sempre. "Nel 2012 credevo di aver chiuso la mia storia discografica con un remake del mio storico album 'For You'. Sono contento di essermi sbagliato e poter presentare un singolo di questo livello", racconta Ago, che con il fratello Pino e il nipote Niccolò forma una vera e propria dinastia della console. Non si esibiscono quasi mai insieme, quando succede è un vero evento.

"For You”, l’album di Ago uscito nel 1982, ha infatti venduto qualcosa come tre milioni di copie ed è quindi uno degli album dance più importanti della storia della dance italiana nel mondo. Con i suoi vinili ed un'energia sempre decisamente funk, Ago non ha mai smesso di far scatenare i dancefloor. Nell'estate 2020 torna a farsi sentire, e ballare, anche come artista, non solo come dj. Il suo nuovo singolo è "The Night", una canzone che esce sulla label italiana K-Noiz in un mix di Joe Mangione & Sandro Puddu.