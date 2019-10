The Medici Game è pronto: lancio ufficiale il 30 ottobre a Palazzo Pitti

Per cellulari e tablet, detective story dalle tinte esoteriche ambientata tra i capolavori della residenza medicea. Le prime immagini si possono vedere sulla pagina Facebook del gioco, da poco online

è quasi pronto The Medici Game: Murder at Pitti Palace, il primo videogioco dedicato alla storia e ai capolavori della reggia medicea di Firenze. Il videogame, ideato per cellulari e tablet ed ambientato nelle fastose sale della residenza granducale (come la sala Bianca, quella di Saturno, quella di Prometeo) ed anche in alcuni angoli del Giardino di Boboli (la Grotta Buontalenti), si trova infatti nelle ultime fasi di sviluppo e c’è già una data per il suo lancio ufficiale: a partire dal 30 di ottobre verrà distribuito sui principali store digitali in duplice versione, Ios e Android (molte le lingue a disposizione: italiano, inglese, spagnolo, russo, portoghese, cinese e giapponese). Nell’occasione ci sarà anche una presentazione ufficiale, ovviamente a Palazzo Pitti. Intanto,The Medici Game ha già il suo logo ed è appena sbarcato su facebook: https://www.facebook.com/TheMediciGame/?modal=admin_todo_tour)

Qui si possono vedere le prime immagini ed alcune anticipazioni sui contenuti del gioco, del quale è stato appena diffuso anche il trailer, all’indirizzo https://youtu.be/-E4G31maJuY

Ideato ed edito da Sillabe e promosso da Opera Laboratori Fiorentini - Civita in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, il gioco – realizzato dall’associazione TuoMuseo –è un’avventura investigativa dalle tinte esoteriche che ha come protagonista Caterina, giovane e intraprendente storica dell’arte. Durante una visita a Palazzo Pitti la ragazza si ritrova coinvolta in un misterioso caso di omicidio, avvenuto proprio tra le mura della reggia. Per uscirne indenne, e possibilmente viva, Caterina sarà costretta ad improvvisarsi detective e a risolvere, anche grazie alle sue competenze storico-artistiche, una lunga serie di enigmi che la porteranno a scoprire i segreti plurisecolari gelosamente custoditi dalle mura dell’antico palazzo.

“Ricreare fedelmente a livello digitale sale e opere d’arte di Palazzo Pitti è un’operazione molto appassionante – spiega il game director di The Medici Game Massimiliano Elia – così come realizzare in 3D oggetti, soprammobili e arredi storici. Ed una parte importante nella creazione dell’atmosfera del gioco è anche svolta dell’elaborazione della luce stessa, che nell’equilibrio dinamico tra illuminazione, ombre e talvolta anche completa oscurità coinvolge ed ‘imprigiona’ sempre più il giocatore nell’avventura”.