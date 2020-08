Tetto vasariano, gronda restaurata in tempo record

Cantiere lampo agli Uffizi

‘Cantiere lampo’ alla Galleria degli Uffizi: in appena tre settimane di lavori, realizzati in pieno agosto, è stata restaurata e ristrutturata la gronda del tetto vasariano della testata del loggiato del museo affacciata su via della Ninna, che, dopo alcuni controlli, era risultata gravemente deteriorata. Il team di specialisti ha effettuato l’intervento con estrema rapidità, rimettendo a nuovo la parte danneggiata della facciata: i lavori si sono svolti su un ponteggio che ha consentito di operare in sicurezza all’altezza di 30 metri, lasciando accessibile per tutta la loro durata la sottostante rampa di accesso alla Galleria. “Si è trattato di un lavoro complesso e delicato, perfettamente portato a termine in un tempo davvero ristretto: praticamente è stato un ‘restauro lampo’ ”, ha commentato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt.