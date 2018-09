Terremoto, prevenzione sismica: esperti a disposizione dei cittadini

Un evento promosso per favorire la cultura della prevenzione sismica ed un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese

Il 30 settembre 2018, in selezionate piazze della provincia di Firenze, Ingegneri ed Architetti adeguatamente formati ed appartenenti agli Ordini professionali saranno a disposizione della cittadinanza per dare le prime informazioni sul rischio sismico degli edifici, sui possibili interventi per la sua mitigazione e sulle agevolazioni disponibili per contenere i relativi costi.

I cittadini interessati potranno poi richiedere una visita tecnica-informativa gratuita presso la loro abitazione, da svolgere poi nel mese di novembre.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale www.giornataprevenzionesismica.it, attraverso il quale i cittadini potranno richiedere la visita.

Il 30 settembre la cittadinanza potrà trovare i Professionisti a Firenze in Piazza Gino Bartali ed in Piazza Dalmazia, ad Empoli in Piazza della Vittoria, a Figline e Incisa Valdarno in Piazza Marsilio Ficino ed a Borgo S. Lorenzo in Piazza Dante, dalle ore 10 alle ore 17.