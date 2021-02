Terremoto poco fa in Mugello

Con epicentro nell'area di Borgo San Lorenzo. La popolazione ha avvertito la scossa. È stata di magnitudo 3.1. In corso accertamenti

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 15.55 la rete di monitoraggio dell'Ingv ha registrato una scossa sismica. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze avverte che il sisma è stato di magnitudo 3.1, alla profondità di 8 Km

In base agli accertamenti effettuati dalla Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze la scossa di terremoto, percepita anche a Firenze, è avvenuta in Mugello, con epicentro nell'area di Borgo San Lorenzo. La popolazione ha avvertito la scossa.

In corso le verifiche. Non si segnalano danni. La scossa è stata avvertita. Sono in corso le verifiche da parte della Sala operativa in collaborazione con le altre sale operative istituzionali.