Terra Madre Day: a Firenze il 10 dicembre cena speciale

Slow Food festeggia i 30 anni con un menù per l'occasione

Il 10 dicembre 1989, all'Opera Comique di Parigi, Slow Food diventava il grande movimento internazionale che è tuttora. Delegati provenienti da diversi paesi del mondo firmavano il Manifesto fondante dell'organizzazione, iniziando il percorso che l'ha portata ad essere uno fra i principali attori globali impegnati a salvaguardare e rivitalizzare la biodiversità del pianeta.



L'evento sarà festeggiato martedì 10 DICEMBRE 2019 alle 20,15 presso l'Osteria MARTARE' in via degli Alfani 93r Firenze con uno speciale menù.



MENU'



- Uovo affumicato alla griglia con fonduta di pecorino

Dinostro - igt 2017 (sangiovese 100%) Podere il Castellaccio



- Cappelli del prete al ragù di oca

Valente - igt 2015 (sangiovese, ciliegiolo, foglia tonda, pugnitello) Podere il Castellaccio



- Coniglio in oliocottura con crema di sedano e carciofi

Somatico - igt 2016 (pugnitello 100%) Podere il Castellaccio



- Martarè Anniversary

vin brulè con Orio, bolgheri rosso doc 2018, Podere il Castellaccio





Prenotazione obbligatoria allo 055-2396466

Prezzo per i soci € 30,00 (non soci € 35,00), è possibile associarsi la sera stessa.