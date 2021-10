Terme di Saturnia Natural Destination: hotel, resort e spa

Condé Nast Traveler ha annunciato i risultati dei suoi annuali Readers’ Choice Awards: Terme di Saturnia Natural Destination raggiunge la posizione 22 nella categoria delle migliori destination spas al mondo. Un traguardo importante per il resort che figura tra le uniche due Spa italiane in classifica. Più di 800.000 lettori di Condé Nast Traveler hanno inviato le proprie valutazioni delle esperienze di viaggio in tutto il mondo per fornire un’istantanea completa dei luoghi in cui non vedono l’ora di tornare. I Readers’ Choice Awards sono il riconoscimento di eccellenza più longevo e prestigioso nel settore dei viaggi.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver ricevuto un riconoscimento così importante, da una testata di grande prestigio come Condé Nast Traveler e dai suoi lettori”, commenta il management, “Un‘ulteriore conferma di come il resort Terme di Saturnia Natural Destination sia stato in grado negli anni di affermarsi come eccellenza e punto di riferimento nel mondo dell’hospitality e del benessere, anche a livello internazionale.”

Con una storia alle spalle che affonda le radici nell’epoca degli Etruschi, Terme di Saturnia Natural Destination – Resort 5* con SPA termale e Campo da Golf a 18 buche certificato GEO e tra le strutture termali più prestigiose d’Italia – sorge nel contesto del paesaggio idilliaco della Maremma Toscana, attorno alla millenaria Sorgente termale dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo; un’oasi naturale di 120 ettari, icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove rinascere e riequilibrare corpo, mente e spirito. I Readers’ Choice Awards 2021 sono pubblicati sul sito Web di Condé Nast Traveler all’indirizzo cntraveler.com/rca e celebrati nel numero di novembre.